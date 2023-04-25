Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı şartları neler? 42.500 kişi alınacak: Branş ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımının ne zaman yapılacağı merak edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması sonrası 85 bin personel alımı için ilk etap geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi. Şimdi gözler Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı için yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ile ilgili detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIMLAR NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2. persaonel alımları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Bilindiği üzere 85 bin personel için ilk etap geçtiğimiz yalarda yapıldı. Bakanlığa 42.500 personel alımı gerçekleştirildi. Şimdi gözler 2. etaba çevrildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakan Koca, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"42.500 YENİ PERSONEL İSTİHDAMI

KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

