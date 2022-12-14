Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ikinci etap başvuru tarihi belli mi? 85 bin personel alınacak!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde toplamda 85 bin personel istihdam edilecek. İlk etapta yapılacak olan alımlar için Sağlık Bakanlığı KPSS/11 sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı. 30 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında sözleşmeli pozisyonlara başvuru yapan adaylar sonuçlarını öğrendiler. Ancak yerleşemeyen adaylar ise yeni alımların ne zaman başlayacağını araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." dedi.

Ataması gerçekleştirilen 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluştu.

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri kabul edilen KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

