Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları nedir? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru ekranı!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı yapılacağını duyurarak detayları bildirdi. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusunun nereden ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru ekranı!

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı. Sağlık Bakanı Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını bildirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI TARİHLERİ

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımında 42 bin 500 çalışan işe alınacak. Başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI 2023

Bakan Koca branş ve kontenjan dağılımını şu sözlerle duyurdu:

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."



