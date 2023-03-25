FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları nedir? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru ekranı!

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları nedir? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru ekranı!

25.03.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı geçtiğimiz günlerde müjdelendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personel alımına ilişkin detayları geçtiğimiz günlerde açıkladı. Bu gelişmeyle beraber Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar sorgulanmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları nedir? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvurusu nereden yapılır?

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları nedir? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru ekranı!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı yapılacağını duyurarak detayları bildirdi. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusunun nereden ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru ekranı!

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı. Sağlık Bakanı Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını bildirdi.

sağlık bakanı fahrettin koca

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI TARİHLERİ

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımında 42 bin 500 çalışan işe alınacak. Başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

tc sağlık bakanlığı

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI 2023

Bakan Koca branş ve kontenjan dağılımını şu sözlerle duyurdu:

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Togg'dan yeni açıklama! Teslim edilecek araç sayısı arttı...Togg'dan yeni açıklama! Teslim edilecek araç sayısı arttı...
En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesine zam!En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesine zam!
Ticaret Bakanlığı'ndan 'airfryer' kararı!Ticaret Bakanlığı'ndan 'airfryer' kararı!
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca sağlık bakanlığı personel alımı

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezuniyet belgeleri…

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezuniyet belgeleri…

Rıdvan Dilmen'in sözleri üzerine UEFA harekete geçti!

Rıdvan Dilmen'in sözleri üzerine UEFA harekete geçti!

Yüzde 5 fazla yerine... Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geldi

Yüzde 5 fazla yerine... Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geldi

Gözler asgari ücrete çevrildi! Kulislerde bu rakam konuşuluyor

Gözler asgari ücrete çevrildi! Kulislerde bu rakam konuşuluyor

Togg'dan yeni açıklama! Teslim edilecek araç sayısı arttı...

Togg'dan yeni açıklama! Teslim edilecek araç sayısı arttı...

Fiyatını görenlerin dudağı uçukladı! Adeta gram altına rakip...

Fiyatını görenlerin dudağı uçukladı! Adeta gram altına rakip...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.