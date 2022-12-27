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Sağlık Bakanlığı güvenlik, temizlikçi KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı daimi işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı!

27.12.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kurası bugün çekiliyor. İŞKUR üzerinden başvuruların kabul edildiği Sağlık Bakanlığı daimi işçi alımında gözler kura sonuçlarına çevrildi. Kura çekimi sabah saat 09.00'da başladı, akşam 18.00'e kadar devam edecek. Peki, Sağlık Bakanlığı güvenlik, temizlikçi KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı daimi işçi alımı kura sonucu nasıl öğrenilir? İşte tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı güvenlik, temizlikçi KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı daimi işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı daimi işçi alımında sıra kura çekimine geldi. İŞKUR üzerinden başvurusunu tamamlayan adaylar büyük bir heyecanla kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Sabah saatlerinde başlayan kura çekimi akşam 18:00'a kadar devam edecek. Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına dair gelişmelere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz..

SAĞLIK BAKANLIĞI GÜVENLİK, TEMİZLİKÇİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası bugün noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Kura çekimi sabah saat 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kura çekimin ardından sonuçlar Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI DAİMİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı3

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASILDI?

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.

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