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  4. Sağlık Bakanlığı Hasta Karşılama başvuruları başladı mı, şartları nedir? Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi nedir, ne iş yapar? İşte İŞKUR BAŞVURU EKRANI

Sağlık Bakanlığı Hasta Karşılama başvuruları başladı mı, şartları nedir? Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi nedir, ne iş yapar? İşte İŞKUR BAŞVURU EKRANI

28.11.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı işçi alımlarına yoğun ilgi gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 11.317 sürekli işçi alımı yapılacak. Bu kapsamda 604 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alımı yapılacağı belirtildi. Peki, Sağlık Bakanlığı Hasta Karşılama başvurusu başladı mı, şartları nedir? Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi nedir, ne iş yapar? İşte tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı Hasta Karşılama başvuruları başladı mı, şartları nedir? Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi nedir, ne iş yapar? İşte İŞKUR BAŞVURU EKRANI

Sağlık Bakanlığı Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alımı yapıyor. Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alımları kapsamında toplamda 604 kişi istihdam edilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden bugün itibari ile başladı ve 2 Aralık 2022 tarihine kadar online olarak yapılabilecek. Peki, Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi nedir, ne iş yapar? İşte tüm detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTA KARŞILAMA BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alımları için başvurular bugün itibari ile başladı. Son başvuru tarihi ise 2 Aralık 2022 olarak açıklandı. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

Sağlık Bakanlığı2

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTA KARŞILAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ NE İŞ YAPAR?

Sağlık tesisine başvuran, hasta, hasta yakını ve sağlık tesisi çalışanlarının, güler yüzlü ve doğru iletişim yöntemi ile karşılanmasında doğru bilgilendirme ve yönlendirmelerinin sağlanmasında ,gerektiğinde hastaya refakat edilmesinde ve hizmet sunumlarının kolaylaştırılması amacıyla sağlık tesisi yönetiminin belirlediği görevler çerçevesinde hizmetleri yürüten kişidir.


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