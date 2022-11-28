Sağlık Bakanlığı Hasta Karşılama başvuruları başladı mı, şartları nedir? Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi nedir, ne iş yapar? İşte İŞKUR BAŞVURU EKRANI

Sağlık Bakanlığı Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alımı yapıyor. Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alımları kapsamında toplamda 604 kişi istihdam edilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden bugün itibari ile başladı ve 2 Aralık 2022 tarihine kadar online olarak yapılabilecek. Peki, Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi nedir, ne iş yapar? İşte tüm detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTA KARŞILAMA BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alımları için başvurular bugün itibari ile başladı. Son başvuru tarihi ise 2 Aralık 2022 olarak açıklandı. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

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HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ NE İŞ YAPAR?

Sağlık tesisine başvuran, hasta, hasta yakını ve sağlık tesisi çalışanlarının, güler yüzlü ve doğru iletişim yöntemi ile karşılanmasında doğru bilgilendirme ve yönlendirmelerinin sağlanmasında ,gerektiğinde hastaya refakat edilmesinde ve hizmet sunumlarının kolaylaştırılması amacıyla sağlık tesisi yönetiminin belirlediği görevler çerçevesinde hizmetleri yürüten kişidir.



