Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2020: Nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı iş arayışında olan pek çok kişi için umut olacak bir açıklama yaptı ve sözleşmeli işçi alacağını açıkladı! Bu Büyük istihdam hamlesinde alınacak başvurular arasından kura çekilecek ve işe alınmaya hak kazananlar belli olacak. Peki İŞKUR girişi ile nasıl başvuru yapılır? İşte 2020 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve başvuru şartları...

İŞKUR GİRİŞİ İLE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adayların başvuru yapabilmeleri için İşkur girişi yapmaları gerekmektedir. Aşağıdaki bağlantı ile İŞKUR e-şubeye iş arayan bölümünden giriş yapabilirsiniz. Kaydınız yoksa “Üye ol” butonuna tıklayıp kimlik bilgilerinizi girerek sisteme üye olabilirsiniz.

İŞKUR girişi için tıklayınız

İŞKUR ÇÖKTÜ!

İşçi alınımına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle İŞKUR’un sitesinde zaman zaman kesintiler ve yavaşlamalar yaşanıyor. Özellikle üye olma ekranında bilgilerin girileceği alanın açılmasında sıkıntılar yaşanıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?