Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2020: Nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı iş arayışında olan pek çok kişi için umut olacak bir açıklama yaptı ve sözleşmeli işçi alacağını açıkladı! Bu Büyük istihdam hamlesinde alınacak başvurular arasından kura çekilecek ve işe alınmaya hak kazananlar belli olacak. Peki İŞKUR girişi ile nasıl başvuru yapılır? İşte 2020 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve başvuru şartları...
Adayların başvuru yapabilmeleri için İşkur girişi yapmaları gerekmektedir. Aşağıdaki bağlantı ile İŞKUR e-şubeye iş arayan bölümünden giriş yapabilirsiniz. Kaydınız yoksa “Üye ol” butonuna tıklayıp kimlik bilgilerinizi girerek sisteme üye olabilirsiniz.
İşçi alınımına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle İŞKUR’un sitesinde zaman zaman kesintiler ve yavaşlamalar yaşanıyor. Özellikle üye olma ekranında bilgilerin girileceği alanın açılmasında sıkıntılar yaşanıyor.
2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak.
hizmetleri alanı - hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dalının birinden mezun olmak.
Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Henüz kura tarihi ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.
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