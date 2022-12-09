Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? 11.317 sürekli işçi alınacak: İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve sonuçların hangi tarihte duyurulacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte konuya dair merak edilen soruların yanıtı...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi 28 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 09.00'da başlayacak.

Yapılan açıklamaya göre çekiliş saat 18:00'de bitecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi sonuçlarının ise bir gün sonra kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

