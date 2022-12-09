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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? 11.317 sürekli işçi alınacak: İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi!

09.12.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi 28 Kasım - 2 Aralık arasında İŞKUR üzerinden başvuru işlemini gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere bakanlığa sözleşmeli 11 bin 317 işçi alınacak. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? 11.317 sürekli işçi alınacak: İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve sonuçların hangi tarihte duyurulacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte konuya dair merak edilen soruların yanıtı...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi 28 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 09.00'da başlayacak.

Yapılan açıklamaya göre çekiliş saat 18:00'de bitecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi sonuçlarının ise bir gün sonra kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanlığı işçi alımı 2022

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