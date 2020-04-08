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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı’nın işçi alımları için başvurular tamamlandı 8-9 Nisan tarihlerinde de kura çekimleri yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak ve kura sonuçları nereden öğrenebilecek?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak?

Sağlık Bakanlığının işçi alımı ilanına binlerce kişi başvurdu. Bu binlerce kişi arasından işe alınacaklar kura yoluyla belirlenecek. Kura çekimleri 8-9 Nisan tarihlerinde saat 09.00’da başlayacak. Peki koronavirüs nedeniyle davetli ve seyirci alınmayan kura çekimlerinin sonuçları saat kaçta belli olacak, nereden öğrenilecek?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre 14 bin işçi alımı için yapılacak kura sonuçları 8 ve 9 Nisan tarihlerinde akşam 20.00’da aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz adresten ilan edilecek!

8 NİSAN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (Saat: 20.00)

8 NİSAN’DA HANGİ İLLERİN KURA SONUÇLARI BELLİ OLACAK?

Bugün saat 20.00’da Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için kura sonuçları açıklanacak.

9 NİSAN’DA HANGİ İLLERİN KURA SONUÇLARI BELLİ OLACAK?

Yarın yani 9 Nisan Perşembe günü ise Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura sonuçları yine 20.00’da belli olacak.

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Sağlık Bakanlığı, işçi alımı, kura sonuçları,

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