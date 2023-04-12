SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ 2023: İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte sonuç tarihi!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş için geri sayım sürerken binlerce vatandaş "İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte çekiliş tarihi...

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 25 Nisan Salı ve 26 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce konuya dair yaptığı açıklamada "İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda yapılacak.

Kuralar, saat 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçlarının 25 - 26 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Daha önce yapılan Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları aynı gün erişime açılmıştı.

