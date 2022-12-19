Sağlık Bakanlığı İŞKUR KURASI ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alım kura tarihi belli oldu! 11 bin 317 işçi alınacak!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımında kura çekim heyecanı başladı. Başvuruları 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında kabul edilen işçi alımının kurası aralık ayının son günlerinde yapılacak. İŞKUR üzerinden başvuruları kabul edilen işçi alımı için noter huzurunda kura çekilecek. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alım kurasına dair tüm detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası için tarih belli oldu. Heyecanla beklenen işçi alımlarında kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ise kura çekimi sona erdikten sonra Sağlık Bakanlığı internet sitesinde ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADROLARI

Temizlik Görevlisi 5.080

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 3.559

Klinik Destek Elemanı (Hastane) 791

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 604

Elektrikçi (Genel) 275

İnşaat Boyacısı/Boyacı 188

Marangoz 121

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 284

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı 261

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 154

Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecektir.

