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Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme 2023! Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Bakan Koca duyurdu!

10.03.2023 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü OHAL ilan edilen iller için isteğe bağlı iller arası yer değişikliğine ilişkin ilan metni yayımladı. İlanı Bakan Koca duyurdu. Açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı deprem bölgesi tayin aramaları hız kazandı. Afet bölgesinde görev yapmak isteyen sağlıkçılar bu ilan vasıtasıyla başvuru yapabilecek ve o bölgelerde görev alabilecekler. Peki Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 personel alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme 2023! Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Bakan Koca duyurdu!

Sağlık Bakanlığı 2023 yılı personel ataması hakkında Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre, deprem bölgesine 12 bin 700 sağlık personeli atanacak. Depremin etkilediği 11 ilde görev yapmak isteyen sağlıkçılar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tayin ve personel alımına ilişkin detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki illere 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 sağlık personelinin atanacağını duyurdu. Yayımlanan ilan metnine göre başvurular 15 Mart 2023 saat 18.00’e kadar Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

[**SAĞLIK BAKANLIĞI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME 2023 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, atamaların Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri için gerçekleştirileceğini belirtti.İsteğe bağlı atamalardan 1.881’inin uzman hekim, 249’unun hekim, 146’sının uzman diş hekimi, 232’sinin diş hekimi, 81’inin eczacı, 4.255’inin hemşire, 1.302’sinin ebe, 4.024’ünün sağlık memuru ve teknikeri, 530’unun ise diğer gruplardaki sağlık personeli olduğu açıklandı.

İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI İLAN METNİ

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde ilgili personel alımı ve tayin işlemlerine dair bir ilan metni paylaşıldı. Metinde;

"8 Şubat 2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üç ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde sağlık personeli ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16.maddesi ve aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde 6 Şubat 2023 Tarihinde Yaşanan Depremler Nedeniyle OHAL İlan edilen İller İçin İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası 30.03.2023 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

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Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden edevlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir." ifadelerine yer verildi.


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Sağlık Bakanı

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