Sağlık Bakanlığı, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi

Sağlık Bakanlığı'nca, "Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar" başlıklı resmi yazı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm kamu ve kurum kuruluşları ile 81 ilin valiliklerine gönderildi.

Resmi yazıda; 29 Mayıs 2020 tarihli ve 3139 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanlığı tarafından "COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2020/8 sayılı genelgenin yayımlanarak yürürlüğe girdiği bilgisine yer verildi.

Söz konusu Genelge hükmüne göre, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörüldü.

Bu kapsamda, kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar, resmi yazıda şöyle sıralandı: