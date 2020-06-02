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Sağlık Bakanlığı, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.06.2020 11:23 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak.

Sağlık Bakanlığı, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi

Sağlık Bakanlığı'nca, "Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar" başlıklı resmi yazı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm kamu ve kurum kuruluşları ile 81 ilin valiliklerine gönderildi.

Resmi yazıda; 29 Mayıs 2020 tarihli ve 3139 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanlığı tarafından "COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2020/8 sayılı genelgenin yayımlanarak yürürlüğe girdiği bilgisine yer verildi.

Söz konusu Genelge hükmüne göre, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörüldü.

Bu kapsamda, kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar, resmi yazıda şöyle sıralandı:

"Halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği-kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insülüne bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar, serebrovasküler hastalık (inme-kanama) geçirenler)."

KRONİK HASTALIK DURUM BELGESİ, E-NABIZ SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINABİLECEK

Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastalıklardan 1 Haziran 2020'den önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına, Bakanlığın e-nabız sistemi üzerinden "İdari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi" üretileceği bildirildi.

Kamu çalışanları, söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edebilecek.

Sistem üzerinden "idari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi"ni alamayan kişiler, mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, durumu uygun görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak, aile hekimi tarafından "Covid-19 idari izin" tanısı ile durum bildirir tek hekim raporu düzenlenecek.

HAMİLE PERSONELE İDARİ İZİN

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili bir yazı gönderildi.

Yazıda, "Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kamuda calisan insan, ozelde calisan hayvan demekki
gerçekten inanılır birşey değil.24 hafta ve öncesi olan bebek can değil mi
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