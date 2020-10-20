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Sağlık Bakanlığı koronavirüs yardımı... Her aileye 3 bin lira pandemi desteği mi veriliyor? Sağlık Bakanlığı pandemi desteği başvurusu var mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.10.2020 09:49 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla her aileye 3 bin lira pandemi desteği mi veriliyor sorusuna net cevap vermiş oldu. Binlerce vatandaşın telefonuna "Her aileye Sağlık Bakanlığı tarafından 3 bin lira pandemi destek parası yardımı" veriliyor mesajı geldi. Peki Sağlık Bakanlığı pandemi destek yardımı var mı, nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs yardımı... Her aileye 3 bin lira pandemi desteği mi veriliyor? Sağlık Bakanlığı pandemi desteği başvurusu var mı?

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi, muhtaç vatandaşlara yardım verilmeye başlanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde binlerce vatandaşın telefonuna Sağlık Bakanlığı'nın her aileye 3 bin lira pandemi desteği vereceğine dair mesaj geldi. Cep telefonlarına gelen pandemi destek yardımını merak eden vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'na, her aileye 3 bin lira pandemi destek parasını nasıl alabileceğini sormaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı her aileye 3 bin lira pandemi parası başvurusu nasıl yapılır?

"HER AİLEYE 3 BİN TL PANDEMİ YARDIMI PARASI"

Vatandaşların telefonuna Sağlık Bakanlığı'nın her aileye 3 bin lira pandemi parası vereceğine dair SMS gittiğine dair duyum alan Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanlığı resmi Twitter hesabından 3000 TL pandemi desteği ödemesi vaadiyle dolandırıcılık yapıldığına dair açıklama yapan bir paylaşım vardı. Vatandaşların telefonuna SMS olarak gelen ya da internet üzerinden vatandaşlara ulaşan dolandırıcılar kendilerini Sağlık Bakanlığı çalışanı olarak tanıtıyor.
Sağlık Bakanlığı kendi çalışanları olduğuna dair izlenim verilerek sahte telefon numaraları ve web sayfalarını tanıtan insanların dolandırıcı olduğuna dair açıklama yaptı.
Bakanlık, yaptığı paylaşımda “T.C. Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Sahte web sitelerine ve bağlantılara tıklamayın, dijital güvenliğinizi tehlikeye atmayın.” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN HER AİLEYE 3 BİN LİRA PANDEMİ YARDIMI AÇIKLAMASI

Son günlerde dolandırıcıların yeni gözdesi Sağlık Bakanlığı adına her aileye 3000 TL pandemi desteği ödemesi yapıldığına dair vatandaşların cep telefonuna kısa mesaj göndermek oldu.
Resmi bir kaynağı olmayan “edevlet-pandemidestekdetay.com” ve “trkisalt.com/pandemidestek” gibi içinde resmi kurumların adı geçen ve vatandaşları yanıltan web siteleriyle insanlarla iletişime geçmeye çalıştıklarını belirten Sağlık Bakanlığı, bu ve benzeri yanıltıcı isimli web sitelerine ve bu sitelerdeki uygulamalara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

sağlık bakanlığı 3 bin lira pandemi yardımı

“Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun.” açıklamasını yapan Sağlık Bakanlığı, bu paylaşımın hemen yanında sahte bir sayfa görüntüsünü de paylaşarak vatandaşları uyardı.

sağlık bakanlığı 3 bin lira pandemi yardımı

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bu uyarıyla birlikte şunu da belirtelim, koronavirüs dönemini fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar vatandaşları dolandırmak için çeşitli yollara başvuruyor. Hem cep telefonlarından hem de internet üzerinden vatandaşlara ulaşan dolandırıcılar, değerli bilgileri ve kişisel verileri alarak kullanıyor.
Güvenli olmayan web sitelerinde paylaşım yapılmaması dikkat edilmesi önerilir.

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