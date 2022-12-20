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Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı kura sonuçları

20.12.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları için heyecan giderek artıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler işçi alımı kura çekilişine çevrildi. 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı'na 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alındı. Sağlık Bakanlığı kura çekimi ile ilgili detayların Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden açıklanacağı duyurulmuştu ve kura tarihleri belli oldu. İşte detaylar

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi, 28 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Noter huzurunda çekilecek kura, sabah 09:00'da başlayacak ve saat 18:00'de sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

sağlık-bakanlığı-personel-alımı

2- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

4- Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (28/11/1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

5- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

7- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı

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