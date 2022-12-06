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Sağlık Bakanlığı'na 2023'te 27.000 personel alımı yapılacak! Dikkat kadrolar Resmi Gazete'de yayımlandı

06.12.2022 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Sağlık Bakanlığı'na 2023 yılında 27 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; Sağlık Bakanlığı'na alımı gerçekleştirilecek personellerden 23 bin 585'i uzman tabip, 3 bin 224'ü tabip, 146'sı ebe olacak. İşte 6 Aralık Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar...

Sağlık Bakanlığı'na 2023'te 27.000 personel alımı yapılacak! Dikkat kadrolar Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanlığı'na 2023 yılında 27 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. 2023'te Sağlık Bakanlığı'na alınacak sözleşmeli personeller için kadrolar da açıklandı. İşte 2023'te Sağlık Bakanlığı'na '27.000 personel alımı ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan karar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 27 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

Sağlık Bakanlığı'na eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için 2023'te sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! 27 bin personel alınacakResmi Gazete'de yayımlandı! 27 bin personel alınacak
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