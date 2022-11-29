Sağlık Bakanlığı ön lisans mezunu 15 bin 537 tıbbi sekreter alımını duyurdu! Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı, 32 bin sağlık çalışanı alımının 15 bin 537'sini tıbbi sekreter alımına ayırdığını duyurdu. Bakan Koca konuya ilişkin "Çok yakında aramıza 15 bin 537 tıbbi sekreter arkadaşımız daha katılacak. Bu sayı kısa sürede 32 bine ulaşacak." sözlerine yer verdi. Sağlık Bakanlığı personel alımları Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile gerçekleşecek. İşte tıbbi sekreter alımına dair merak edilen soruların yanıtları...

15 BİN 537 TIBBİ SEKRETER ALIMI BAŞLIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personel alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada tıbbi sekreter alımlarının da olacağını belirten Koca, şu sözlere yer verdi;

“Çok yakında aramıza 15 bin 537 tıbbi sekreter arkadaşımız daha katılacak. Bu sayı kısa sürede 32 bine ulaşacak. Her poliklinikte bir tıbbi sekreterimiz olduğunda sağlık sistemimizde bu sayılarla ölçülemeyecek bir değişim olmasını bekliyoruz. Çünkü anahtar sözcük, iletişimi yönetmek”

TIBBİ SEKRETER ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı duyurusuna göre 15 bin 537 personel alımı gerçekleşecek. Personel alımına ilişkin kılavuz yayımlandı.

TIBBİ SEKRETER KADRO DAĞILIM EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TIBBİ SEKRETER ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'na göre adaylar tercihlerini 30 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleştirecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI TIBBİ SEKRETER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin (B) fıkrası, aynı Kanunun 48 inci maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasınaİlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1.2. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmalarıgerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılıTürk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılarkütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

1.3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşivaraştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

1.4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar görevebaşlatılmayacaktır.

1.5. Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmelipozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresiiçerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

1.6. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alandayüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgiliseçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmelipozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğukendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmedendoğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların,yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.



