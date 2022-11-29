FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sağlık Bakanlığı ön lisans mezunu 15 bin 537 tıbbi sekreter alımını duyurdu! Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı ön lisans mezunu 15 bin 537 tıbbi sekreter alımını duyurdu! Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

29.11.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı ön lisans mezunu 15 bin 537 tıbbi sekreter alımını duyurdu. Tıbbi sekreter alımının kadro dağılımı ve başvuru şartları KPSS-2022/11 tercih kılavuzunda yayınlandı. Bu gelişme sonrası başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar detayları sorgulamaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı şartları neler, kadro dağılımı nasıl? Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı ön lisans mezunu 15 bin 537 tıbbi sekreter alımını duyurdu! Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı, 32 bin sağlık çalışanı alımının 15 bin 537'sini tıbbi sekreter alımına ayırdığını duyurdu. Bakan Koca konuya ilişkin "Çok yakında aramıza 15 bin 537 tıbbi sekreter arkadaşımız daha katılacak. Bu sayı kısa sürede 32 bine ulaşacak." sözlerine yer verdi. Sağlık Bakanlığı personel alımları Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile gerçekleşecek. İşte tıbbi sekreter alımına dair merak edilen soruların yanıtları...

15 BİN 537 TIBBİ SEKRETER ALIMI BAŞLIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personel alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada tıbbi sekreter alımlarının da olacağını belirten Koca, şu sözlere yer verdi;

“Çok yakında aramıza 15 bin 537 tıbbi sekreter arkadaşımız daha katılacak. Bu sayı kısa sürede 32 bine ulaşacak. Her poliklinikte bir tıbbi sekreterimiz olduğunda sağlık sistemimizde bu sayılarla ölçülemeyecek bir değişim olmasını bekliyoruz. Çünkü anahtar sözcük, iletişimi yönetmek”

TIBBİ SEKRETER ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı duyurusuna göre 15 bin 537 personel alımı gerçekleşecek. Personel alımına ilişkin kılavuz yayımlandı.

TIBBİ SEKRETER KADRO DAĞILIM EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TIBBİ SEKRETER ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'na göre adaylar tercihlerini 30 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleştirecek.

tıbbi sekreter

SAĞLIK BAKANLIĞI TIBBİ SEKRETER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin (B) fıkrası, aynı Kanunun 48 inci maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasınaİlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1.2. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmalarıgerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılıTürk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılarkütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

1.3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşivaraştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

1.4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar görevebaşlatılmayacaktır.

1.5. Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmelipozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresiiçerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

1.6. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alandayüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgiliseçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmelipozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğukendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmedendoğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların,yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözleşmeliden kadroya geçişte 'yabancı uyruklu' detayıSözleşmeliden kadroya geçişte 'yabancı uyruklu' detayı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklamasıKabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması
Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Sağlık Bakanı sağlık bakanlığı personel alımı

En Çok Okunan Haberler

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

'Yüzde 99.9' diyerek açıkladı! Aday...

'Yüzde 99.9' diyerek açıkladı! Aday...

Yarın son gün! 61,5 zamlandı, cezası var...

Yarın son gün! 61,5 zamlandı, cezası var...

AK Parti'den EYT düzenlemesiyle ilgili açıklama

AK Parti'den EYT düzenlemesiyle ilgili açıklama

5 milyon kişi ehliyetini taşıdı... Ücretsiz yükleniyor

5 milyon kişi ehliyetini taşıdı... Ücretsiz yükleniyor

İş dünyasının asgari ücret talebi: Bu kez de TÜSİAD…

İş dünyasının asgari ücret talebi: Bu kez de TÜSİAD…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.