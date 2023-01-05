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Sağlık Bakanlığı personel 2. alımları başladı mı? 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci alım için başvurular ne zaman? İşte branş dağılımı ve kontenjanlar...

05.01.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı 2. alımların başlayıp başlamadığı merak konusu oldu. İlk alımların gerçekleştiği Sağlık Bakanlığı'nda konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." demişti. Bu açıklama sonrası ikinci alımların detayları sorgulanmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman yapılacak? İşte 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci alım başladı mı? İşte branş dağılımı ve kontenjanlar...

Sağlık Bakanlığı personel 2. alımları başladı mı? 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci alım için başvurular ne zaman? İşte branş dağılımı ve kontenjanlar...

Sağlık Bakanlığı personel alımları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Bakan Fahrettin Koca, sağlık personeli alımlarının iki etapta yapılacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı personel alımlarında ilk alımların tamamlanmasıyla berber ikinci alımlar beklenmeye başladı. Sağlık kurumlarında istihdam edilmek üzere alınacak personellerin gözü kulağı Sağlık Bakanlığı ikinci alımlara dair son dakika gelişmelerine çevrilmiş durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2. atama ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." dedi.

Ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluştu.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIM BRANŞ VE KONTENJANLAR BELLİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı ilk etapta yaptığı alımlarda ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin 15 bin 537’sini tıbbi sekreter 5 bin 831’ini ise hemşirelerden oluştu.

Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada tıbbi sekreter kadrosuna alım yapılacağını duyurmuştu. İlk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter alımı tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı3

İkinci alımlarda teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılması bekleniyor.

Kontenjan ve branşlar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile birlikte belli olcak.

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