SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 İŞKUR: Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 216 engelli işçi alınacak

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Temizlik görevlisi pozisyonu için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 1-6 Kasım 2023 tarihleri arasında alındı. İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.İşte, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura tarihi...
Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kuraları içni tarih belli oldu.
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişi 28 Kasım 2023 Salı tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.
Ardahan,
Bilecik,
Burdur,
Çanakkale,
Denizli,
Erzurum,
Gümüşhane,
Hakkari,
Hatay,
İstanbul,
Kars,
Kastamonu,
Kırklareli,
Kilis,
Kütahya,
Malatya,
Mardin,
Muğla,
Sakarya,
Samsun,
Sinop,
Sivas
Sağlık Bakanlığı 216 engelli persone alımı kura sonuçlarının nasıl sorgulanabileceği ve izlenip izlenemeyeceği henüz belli olmadı. Konu hakkında Bakanlık'tan açıklama geldiği takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...