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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 İŞKUR: Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 216 engelli işçi alınacak

27.11.2023 08:08 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere, taşra teşkilatında temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere 216 engelli personel alınacağı açıklanmıştı. Sürekli işçi alımı için başvurular 1-6 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İŞKUR Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 İŞKUR: Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 216 engelli işçi alınacak

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Temizlik görevlisi pozisyonu için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 1-6 Kasım 2023 tarihleri arasında alındı. İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.İşte, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura tarihi...

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kuraları içni tarih belli oldu.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişi 28 Kasım 2023 Salı tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER

Ardahan,
Bilecik,
Burdur,
Çanakkale,
Denizli,
Erzurum,
Gümüşhane,
Hakkari,
Hatay,
İstanbul,
Kars,
Kastamonu,
Kırklareli,
Kilis,
Kütahya,
Malatya,
Mardin,
Muğla,
Sakarya,
Samsun,
Sinop,
Sivas

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı 216 engelli persone alımı kura sonuçlarının nasıl sorgulanabileceği ve izlenip izlenemeyeceği henüz belli olmadı. Konu hakkında Bakanlık'tan açıklama geldiği takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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