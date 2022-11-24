Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu 2022: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 42 bin 500 kişi alınacak

Sağlık Bakanı personel alımı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı için araştırmalar hızlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada işçi alımı başvuru kılavuzunun İŞKUR’, personel alımı tercih kılavuzunun ise ÖSYM’ye gönderildiğini aktardı.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında 42.500 personel işçi alınacağını duyurdu. Bakan Koca, "31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun." dedi.

Henüz tercih kılavuzu yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak.

DOĞRUDAN ATAMA YAPILACAK

Toplamda ilk etapta yaklaşık 42 bin 500 kişi alacaklarına dikkati çeken Koca, "Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız." diye konuştu.

Hemen ardından ikinci etap ilanına da hızla çıkılacağını, ayrıca kurum içi ve açıktan 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli atama çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Koca, en geç ocak ayında hem kurum içi hem de açıktan atama amacıyla 4924 sayılı Kanun çerçevesinde, sözleşmeli kadro için ilana çıkacaklarını aktardı.

