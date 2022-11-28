Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? 11.317 işçi alınacak! 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı branş ve kontenjanları!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir süre önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada 31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için başvuru kılavuzunun ÖSYM gönderildiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı işçi alımına ilişkin ayrıntıların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi ve başvuru şartları...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanına göre başvuru işlemleri 28 Kasım Pazartesi günü itibariyle başladı.

Başvuru süreci 2 Aralık'ta sona erecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanına göre başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları merak konusu oldu.

İŞKUR ile yayımlanan işçi alımlarına başvurular bazı niteliklere göre yapılacak.

Bu kapsamda genel olarak;

TC. vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak,

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA İŞÇİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR NELERDİR?

Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı: 261 kişi

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı: 154 kişi

Elektrikçi ( Genel ): 275 kişi

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri ( Güvenlik Görevlisi ): 3559 kişi

Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi: 604 kişi

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı: 284 kişi

İnşaat Boyacısı / Boyacı: 188 kişi

Klinik Destek Elemanı: 791 kişi

Marangoz: 121 kişi

Temizlik Hizmetleri ( Temizlik Görevlisi ): 5080 kişi

