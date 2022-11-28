Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? 11.317 işçi alınacak! 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı branş ve kontenjanları!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir süre önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada 31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için başvuru kılavuzunun ÖSYM gönderildiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı işçi alımına ilişkin ayrıntıların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi ve başvuru şartları...
Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanına göre başvuru işlemleri 28 Kasım Pazartesi günü itibariyle başladı.
Başvuru süreci 2 Aralık'ta sona erecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanına göre başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları merak konusu oldu.
İŞKUR ile yayımlanan işçi alımlarına başvurular bazı niteliklere göre yapılacak.
Bu kapsamda genel olarak;
TC. vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,
Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı: 261 kişi
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı: 154 kişi
Elektrikçi ( Genel ): 275 kişi
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri ( Güvenlik Görevlisi ): 3559 kişi
Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi: 604 kişi
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı: 284 kişi
İnşaat Boyacısı / Boyacı: 188 kişi
Klinik Destek Elemanı: 791 kişi
Marangoz: 121 kişi
Temizlik Hizmetleri ( Temizlik Görevlisi ): 5080 kişi