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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı! İŞKUR ve KPSS ile 42 500 işçi Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

21.03.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması Bakan Koca tarafından yapıldı. Sağlık Bakanı Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıkladı. Birçok kişi internette Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı! İŞKUR ve KPSS ile 42 500 işçi Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 42 bin 500 yeni personel istihdamı yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımının ikincisine ilişkin detaylar merak konusu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Beklenen açıklama bugün yapıldı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 42 BİN 500 YENİ PERSONEL İSTİHDAMI AÇIKLAMASI

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir.

42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

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