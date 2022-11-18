Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı başvuru şartları neler? Bakan Koca açıkladı: 42 bin 500 yeni personel alınıyor!

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili merakla beklenen son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden yapıldı. Paylaşımda, 31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için başvuru kılavuzunun ÖSYM gönderildiği kaydedildi. Birçok kişi internette "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, Sağlık Bakanlığı başvuru şartları neler?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesine alınacak 42.500 personel ile ilgili olarak "dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadaki paylaşımında şunları ifade etti:

"31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Koca, 85 bin personel alımında mülakatın olmayacağını ifade etti. Fakat başvuru şartları henüz belli olmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı personel alımında kılavuzların 14 - 18 Kasım 2022 tarihleri arasında İŞKUR ve ÖSYM'ye gönderilerek erişime açılması ve hemen ardından alımların başlaması bekleniyor.



