Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman? ÖSYM'den son dakika açıklaması: Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı!

Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre göre Sağlık Bakanlığının 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel yerleştirmesi için aday tercih başvurularını 30 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. İşte ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığına ataması yapılacak personel için yapılan 'tercih kılavuzu' açıklaması...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU ÖSYM'NİN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığının 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel yerleştirmesi için aday tercih başvuruları 30 Kasım Çarşamba günü başlıyor. Başvuru süreci 5 Aralık'ta saat 23.59'da sona erecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayımlandını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yayımlandı.

Yayımlanan yazılı açıklamaya göre Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı için işlemler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

Öte yandan Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında yapılabilecek.

