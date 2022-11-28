FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman? ÖSYM'den son dakika açıklaması: Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı!

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman? ÖSYM'den son dakika açıklaması: Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı!

28.11.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı personel alımı için tercih süreci ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasının ardından başladı. Yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığının 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel yerleştirmesi için aday tercih başvuru sürecinin nasıl işleyeceğine yönelik bilgilere yer verildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman? ÖSYM'den son dakika açıklaması: Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı!

Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre göre Sağlık Bakanlığının 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel yerleştirmesi için aday tercih başvurularını 30 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. İşte ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığına ataması yapılacak personel için yapılan 'tercih kılavuzu' açıklaması...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU ÖSYM'NİN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığının 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel yerleştirmesi için aday tercih başvuruları 30 Kasım Çarşamba günü başlıyor. Başvuru süreci 5 Aralık'ta saat 23.59'da sona erecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayımlandını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yayımlandı.

Yayımlanan yazılı açıklamaya göre Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı için işlemler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Öte yandan Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında yapılabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde hak sahipleri belli olduSon dakika: 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde hak sahipleri belli oldu
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! EYT ile ilgili yeni gelişme: O düzenleme kesinleştiMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! EYT ile ilgili yeni gelişme: O düzenleme kesinleşti
Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!
Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanlığı personel alımı sağlık bakanlığı personel alımı 2022 sağlık bakanlığı personel alımı başvuru

En Çok Okunan Haberler

Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!

Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.