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SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ yatırıldı mı, ne zaman yatırılacak? SAĞLIK BAKANLIĞI promosyon ücretleri belli oldu!

04.01.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi son dönemde sağlıkçıların en çok merak ettiği konulardan biri. Sağlık çalışanları promosyonlarının ne zaman hesaplarına yatacağını araştırmaya başladılar. Peki Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerini ne zaman hesaplara yatıracak, ödeme ne kadar olacak? İşte o detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ yatırıldı mı, ne zaman yatırılacak? SAĞLIK BAKANLIĞI promosyon ücretleri belli oldu!

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak merak ediliyor. Milyonlarca sağlık çalışanı promosyon ödemelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını araştırmaya başladı. Banka promosyon ödemesi olarak hesaplara yatacak ücretin toplam tutarı 27 bin TL olacak. Peki Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, ödeme nasıl yapılacak? İşte merak edilenler...

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Promosyon ödeme tarihi ile ilgili şu an için net bir tarih bulunmamakta. Yakın zamanda açıklanacağı tahmin ediliyor.

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ÖDEME NE KADAR OLACAK?

Sağlık Bakanlığı3

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlanan promosyonun miktarını da açıkladı. Promosyon ödemeleri 27 bin lirası peşin ( 25 bin 200 lira nakit, 1.800 lira kredi kartı para puan) 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde para puan olarak kredi kartlarına yatırılacak.

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Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri

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