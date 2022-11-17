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Sağlık Bakanlığı promosyonları ne zaman yatacak? Bakan Koca’dan teşvik açıklaması! Gözler Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesinde

17.11.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Promosyon anlaşmaları gündemde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon ödemelerinin tamamlanmasının ardından gözler Sağlık Bakanlığı’na çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyonları ne zaman yatacak?

Sağlık Bakanlığı promosyonları ne zaman yatacak? Bakan Koca’dan teşvik açıklaması! Gözler Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesinde

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı’nda çalışan personeller maaş promosyonlarını bekliyorlar. Sağlık çalışanları teşvik ödemesi ile illgili son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Bakan Koca açıklamasında, 'Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak.' dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK MÜJDESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ‘Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak.’ dedi.
Bakan Koca 'Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak." derken, hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

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Promosyon Sağlık Bakanlığı

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