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Sağlık çalışanlarına ek ödeme 2021... Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman başlayacak? Sağlık çalışanlarına ne kadar ek ödeme verilecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2021 08:09 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince sağlık çalışanlarına ek ödeme verileceği duyuruldu. Sağlık çalışanları ne zaman ek ödeme yapılacak, ek ödeme tarihleri neler araştırırken, Resmi Gazete'de şu detaylar yayımlandı.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme 2021... Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman başlayacak? Sağlık çalışanlarına ne kadar ek ödeme verilecek?

Son dakika haberine göre sağlık çalışanlarına ek ödeme verileceği 12 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince sağlık çalışanlarına ek ödeme verileceği bilgisi 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi. Bu süreçte sağlık çalışanları ek ödeme ne zaman verilecek, ek ödeme miktarı nedir araştırmalarına başladı. İşte son dakika sağlık çalışanlarına ek ödeme tarihi hakkında yayımlanan karar ve diğer detaylar...

SON DAKİKA: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME!

12 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararına göre 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek. Peki sağlık çalışanlarına ne kadar ek ödeme yapılacak?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE KADAR EK ÖDEME VERİLECEK?

Sağlık çalışanlarına yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek. Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME HANGİ TARİHLERDE VERİLECEK?

Sağlık çalışanlarına verilecek olan ek ödeme Kasım ve Aralık ayları için yapılacak. Ek ödemenin hangi tarihte yapılacağı net bilgisi paylaşılmasa da Ocak ayı içinde maaşlara yansıyacağı öngörülüyor.

İLGİLİ YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3 - (1) 1/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

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