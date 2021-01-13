Sağlık çalışanlarına ek ödeme 2021... Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman başlayacak? Sağlık çalışanlarına ne kadar ek ödeme verilecek?

Son dakika haberine göre sağlık çalışanlarına ek ödeme verileceği 12 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince sağlık çalışanlarına ek ödeme verileceği bilgisi 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi. Bu süreçte sağlık çalışanları ek ödeme ne zaman verilecek, ek ödeme miktarı nedir araştırmalarına başladı. İşte son dakika sağlık çalışanlarına ek ödeme tarihi hakkında yayımlanan karar ve diğer detaylar...

SON DAKİKA: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME!

12 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararına göre 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek. Peki sağlık çalışanlarına ne kadar ek ödeme yapılacak?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE KADAR EK ÖDEME VERİLECEK?

Sağlık çalışanlarına yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek. Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti.