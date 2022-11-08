FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sağlık çalışanlarına teşvik müjdesi! Sağlık çalışanları ne zaman ek ödeme alacak? Bakan Koca duyurdu

Sağlık çalışanlarına teşvik müjdesi! Sağlık çalışanları ne zaman ek ödeme alacak? Bakan Koca duyurdu

08.11.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanları ek ödemeleri gündemde yer alıyor. Sağlık çalışanları beyaz reform çerçevesinde yapılacak olan teşvik ödemeleri hakkındaki açıklamaları yakından takip ediyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında açıklama yaptı. Peki, Sağlık çalışanları ne zaman ek teşvik alacak?

Sağlık çalışanlarına teşvik müjdesi! Sağlık çalışanları ne zaman ek ödeme alacak? Bakan Koca duyurdu

Sağlık çalışanları teşvik ödemesi ile illgili son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Bakan Koca açıklamasında, 'Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak.' dedi ve detaylar hakkında bilgi verdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK MÜJDESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ‘Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak.’ dedi.
Bakan Koca 'Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak." derken, hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.
Henüz teşvik ödeme tarihi hakkında bilgi verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
81 ilde başladı, tamamen değişiyor81 ilde başladı, tamamen değişiyor
Benzin ve motorine ‘Çin’ indirimi yolda!Benzin ve motorine ‘Çin’ indirimi yolda!
İş kadını Dilek Ertek'in ölümünde 20 saat detayı! İş kadını Dilek Ertek'in ölümünde 20 saat detayı!
Anahtar Kelimeler:
sağlık çalışanları sağlık çalışanlarına ek ödeme

En Çok Okunan Haberler

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

Adana'dan çıktı beş parasız dünyayı gezdi! Evsiz Halil Kaptan'ın hikayesi duygulandırdı: 'Çocukken istismara uğradım annem bu son derdi...'

Adana'dan çıktı beş parasız dünyayı gezdi! Evsiz Halil Kaptan'ın hikayesi duygulandırdı: 'Çocukken istismara uğradım annem bu son derdi...'

Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...

Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...

200 bin TL promosyon, bugün hesaplarda

200 bin TL promosyon, bugün hesaplarda

2023 asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?

2023 asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?

Türkiye heyecanla beklerken duyurdu! Net tarih verdi: "Herkes kullanacak"

Türkiye heyecanla beklerken duyurdu! Net tarih verdi: "Herkes kullanacak"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Flaş fırsatlarda bugün: Airfryer, robot süpürge ve dahası indirimde! Kaçırmayın

Flaş fırsatlarda bugün: Airfryer, robot süpürge ve dahası indirimde! Kaçırmayın

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.