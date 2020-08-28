Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kimlere toplu taşıma ücretsiz?

Koronavirüs dönemiyle birlikte sağlık çalışanlarına toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkı verilmişti. Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı uzatıldı mı merak ediliyordu. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı süresi tekrar güncellendi. Peki sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma ne zaman bitecek?

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı uzatıldı mı?

Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte her gün yüzlerce koronavirüs vakasıyla karşılaşan sağlık çalışanlarına toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanma hakkı verilmişti. Sadece toplu taşımada değil kamuya ait sosyal tesislerden de yararlanma hakkı verilen sağlık çalışanlarına 31 Ağustost’a kadar bu hakkı kullanma süresi verilmişti. Koronavirüs salgınının kış döneminin yaklaşmasıyla tekrar artış göstermesi ve sağlık çalışanlarının yoğunluğunun devam etmesi nedeniyle, sağlık çalışanlarına tekrar toplu taşımayı ücretsiz kullanma hakkı ve kamuya ait sosyal tesisleri ücretsiz kullanma hakkı verildi. 28 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar neticesinde 31 Ağustos'a kadar toplu taşımayı ücretsiz kullanarak, bedava seyahat hakkı olan sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz toplu taşıma hakkı verildi.