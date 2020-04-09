FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sağlık çalışanlarını koruyan 2 bin 500 dolarlık cihazı 200 TL maliyetle ürettiler

Sağlık çalışanlarını koruyan 2 bin 500 dolarlık cihazı 200 TL maliyetle ürettiler

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2020 15:31 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTEM), koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarını virüsten korumak için kullanılan ve hastaları entübe ederken solunum yolunu görüntüleyen yaklaşık 2 bin 500 dolarlık Fiber Optik Video Laringoskop cihazını 200 lira maliyetle üretmeyi başardı.

Sağlık çalışanlarını koruyan 2 bin 500 dolarlık cihazı 200 TL maliyetle ürettiler

Koronavirüs salgını ile mücadelede, birinci derece risk alan sağlık çalışanlarının virüsten korunması için üretilen cihazların fiyatları binlerce dolara ulaştı. Daha önce sağlık çalışanlarının kullanması için 3D yazıcı ile siperlik üreten ULUTEM, bu kez piyasa değeri 2 bin 500 dolar olan Fiber Optik Video Laringoskop cihazını 200 TL maliyetle üretmeye başladı. Özellikle acil servislere gelen hastaları entübe ederken kullanılan cihaz, sağlık çalışanlarına damlacık yolu ile virüs bulaşma riskini neredeyse sıfıra indiriyor. Geliştirilen cihazla hasta baş ve göğüs çevresine yerleştirilen şeffafa kafesten uzatılan Fiber Optik Video Laringoskop cihazı ile bilgisayardan görüntü alınarak entübe ediliyor. Bu sayede olası koronavirüs vakalarının ağzından yayılan damlacıklar şeffaf kafeste kalarak sağlık çalışanına ulaşmıyor.

ENTÜBE İŞLEMİNDE SAĞLIK ÇALIŞANINI KORUYOR

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Suat Zengin, ULUTEM'in daha önce de 3D yazıcı ile sağlık çalışanlarının kullanması için siperlik ürettiğini ifade ederek şunları dedi:

"Birçok üniversite, bu konuda çeşitli çalışmalar yaptı. Koruyucu ekipman, sağlık çalışanları için çok önemli. Hem virüsü kapmamaları açısından hem de psikolojik olarak uzun soluklu bu mücadelede sağlam durmaları için çok önemli. Maske olarak başladığımız üretime siperlikle devam ettik. Bu siperlik çok koruyucu bir özelliğe sahip, çok dayanıklı. Bir sonraki kademe de özellikle entübe etmemiz gereken hastalardan damlacık saçılma olayı olacağı için koruyucu bir kabin ile devam ettik. Bunu da bir kademe daha ilerletip, piyasadan 2 bin 500 dolarlara alınabilen Video Laringoskop adı ile bilinen Laringoskop cihazını da çok basit iki aparatla kendimiz entegre ederek kullanmaya başladık. ULUTEM araştırma merkezimizde üretmiş olduğumuz geri dönüştürülebilen materyalden bir Laringoskop, bu Laringoskop'a 100 TL'ye aldığımız bir kamera sistemi entegre ettik. Bunu da bilgisayarda görüntüye aktardığımızda entübasyon işlemini yaparken güçlü bir koruma sağlamış olduk. Damlacık saçılımını en az dereceye indirerek sağlık çalışanımızın bu damlacıkla muhatap olmaması için böyle bir üçlü koruma sistemi geliştirmiş olduk. Başka üniversitelerden de sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bunun kablosuz halinde yapıldığını öğrendik. Onlarla da karşılıklı görüş alışverişimiz devam ediyor."

'CİHAZ 200 TL'YE MAL OLDU'

ULUTEM Müdür Yardımcısı Musa Yılmaz ise üç boyutlu lazer tarama sistemi ile her türlü malzemeyi tarayarak üretebildiklerini söyledi. Şu anda günde 12 adet Laringoskop cihazı üretebildiklerini ifade eden Yılmaz, "Özellikli bu hastalıktan sağlık çalışanlarımızı korumamız gerekiyordu ki onlarda hastaları koruyabilsin. Bu konuda üniversitedeki hocalarımızdan bize siperlik yapımı ile ilgili talep geldi. İlk zamanlar siperlik bulunamaması konusunda bir sıkıntı vardı. O esnada biz işe koyulduk ve kendi siperliğimizi tasarladık. Hemen prototip üretimini yapıp doktorlara ve fakültemize gösterdik. Doktorlarımızın birkaç düzeltmesinden sonra tekrar yaparak üretimi sağladık. Bunun ardından bir talep daha geldi. Entübe sırasında kamera ile koronavirüs hastalarının incelenmesi sırasında doktorları koruyan bir cihaz varmış. Bu cihazı 2bin 500- 3 bin dolar arasında hastaneler satın alıyormuş. Bunun burada üretiminin olup olmayacağını sordu başhekimimiz. Biz burada bunu 1 günde tasarım çalışmasını yaparak üretmeye başladık. Bizim cihazımız kamera ile birlikte 200 liraya mal oldu. Bizim kullandığımız malzemeler özel malzemeler. Bunu normal 3D yazıcı ile yapsaydık, fiyatını 100 TL'ye kadar düşürebilirdik" şeklinde konuştu.

KAYNAK:DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler de yastık akımına uydu! Ünlüler de yastık akımına uydu!
Bakan Albayrak: Dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyizBakan Albayrak: Dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Çalışanlar dikkat! Sigortanız hala aktif mi? Çalışanlar dikkat! Sigortanız hala aktif mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs salgını, sağlık çalışanları, cihaz,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı: Kanıtlandı

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı: Kanıtlandı

Doğalgazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek

Doğalgazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek

Araç sahipleri dikkat! Çifte indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Çifte indirim geliyor

Torba yasa taslağında KYK maddesi!

Torba yasa taslağında KYK maddesi!

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları neler?

Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları neler?

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
isteyince oluyor demek.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 0,5'e düşürdü

Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması

Bakan Albayrak'tan 'enerjide dışa bağımlılık bitecek' mesajı

Bakan Albayrak'tan 'enerjide dışa bağımlılık bitecek' mesajı

Sigortası olan annelere müjde! Erken emekliliğin kapısı aralandı!

Sigortası olan annelere müjde! Erken emekliliğin kapısı aralandı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahiplerine 900 TL'nin üzerinde aylık! İşte şartlar!

İhtiyaç sahiplerine 900 TL'nin üzerinde aylık!

Ücretsiz izin uygulaması için çalışanın onayı şart mı? Ücretsiz izinle ilgili tüm merak edilenler

Ücretsiz izin uygulaması için çalışanın onayı şart mı? Ücretsiz izinle ilgili tüm merak edilenler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.