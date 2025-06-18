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Sağlık raporlarında yeni dönem! Detaylar netleşti: Kolay ödeme sistemi geldi, artık e-Nabız ve e-Devlet üzerinden görüntülenecek

Aile hekimlikleriyle yeni düzenlemenin detayları netleşti. 'Özel amaçlı sağlık raporları'nın aile sağlığı merkezlerinden daha az ücret ödenerek alınacağını belirten Bakanlık; online, kısa mesaj ve aile hekimine bizzat giderek yapılabilecek olan başvurularda bir 'işlem kodu' üretileceğini ve işlemlerin bu kod üzerinden yapılacağını duyurdu. Raporlar ise e-Nabız ve e-Devlet üzerinden görüntülenip paylaşılacak.

Sağlık raporlarında yeni dönem! Detaylar netleşti: Kolay ödeme sistemi geldi, artık e-Nabız ve e-Devlet üzerinden görüntülenecek

Özel amaçlı sağlık raporuyla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Sağlık Bakanlığı, kanun değişikliği ile yapılan düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte; her basamakta ücretli olan “özel amaçlı sağlık raporları”nın aile sağlığı merkezlerinden daha az ücret ödenerek alınabilmesinin yolunun açıldığını duyurdu.

'İŞLEM KODU' UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLDİ

Vatandaşların, isteğe bağlı rapor almasını kolaylaştıracak adımlar da yeniden belirlendi. Online, kısa mesaj ve aile hekimine bizzat giderek yapılabilecek olan başvurularda bir işlem kodu üretilecek. O işlem kodu sayesinde resmi internet sitesi üzerinden ya da eft/havale yöntemiyle kolay ve güvenli ödeme yapılabilecek.

İSTEĞE BAĞLI ÖZEL AMAÇLI SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Kişilerin aile hekimliği birimlerinden özel amaçlı sağlık raporu talebinde bulunabilmesi için öncelikle 'işlem kodu' almaları gerekiyor. İşlem kodu online, kısa mesaj (SMS) ve fiziki başvuru olarak üç farklı yöntem ile temin edilebilecek.

1- Online işlem kodu başvurusu; https://sbos.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet bilgileri ile sisteme giriş yapılarak oluşturulabilecek.

2- SMS ile işlem kodu; mobil cihazlar üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve alınmak istenen rapor türünün kısa adı 2023’e kısa mesaj gönderilerek alınabilecek. (Örneğin: 1234**0 sürücü)

3- Fiziki işlem kodu ise aile hekimlerine bizzat müracaat edilerek alınabilecek. Muayene sonrası aile hekimlerince e-Rapor oluşturularak işlem kodu üretilebilecek.

Aile Hekimlerince Verilen Özel Amaçlı Sağlık Raporu Tanıtım Afişi_v1

'İŞLEM KODU' KOLAYLIK SAĞLAYACAK

İşlem kodu sayesinde kişiler muayene öncesinde veya sonrasında https://sbos.saglik.gov.tr adresi üzerinden kredi kartı ile online ödeme yapabilecek; T.C. Sağlık Bakanlığı’nın banka hesap kanalları üzerinden de Havale/EFT yöntemleriyle ödeme gerçekleştirilebilecek.

RAPORLAR E-NABIZ VE E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

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Kişiler muayene işlemi sonrasında oluşturulan özel amaçlı raporları, ödeme süreci tamamlandıktan sonra e-Nabız ve e-Devlet uygulamaları üzerinden görüntüleyebilecek ve ilgili kurumlarla paylaşabilecek.

İADE İŞLEMLERİ SİSTEM ÜZERİNDEN OTOMATİK OLARAK GERÇEKLEŞECEK

Özel amaçlı sağlık raporu almak isteyen kişilerin, aile hekimi tarafından bir üst basamak sağlık hizmet sunucusuna sevk edilmesi veya işlem kodu alınıp ödeme yapıldıktan sonra 5 iş günü içerisinde rapor oluşturulamaması durumlarında, ücret iade işlemi sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek.

FİYAT LİSTESİ

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Ücretler aile hekimliğindeki yetkililere değil sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yapılarak ödeniyor. Raporları almak isteyenler bundan sonra 250 lirayı ödeyerek rapora sahip olabilecek.

Fiyat listesi ise şu şekilde:

Tek Hekim Sağlık Raporu: 300 TL
Tek Hekim Sağlık Raporu (Aile Hekimliği): 250 TL
Sağlık Kurulu Raporu: 1.250 TL
Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu: 1.500 TL
Sürücü Raporları Tek Branş: 300 TL
Sürücü Raporları İki Branş: 450 TL
Sürücü Raporları Sağlık Kurulu: 750 TL
Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf I: 5.250 TL
Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf II: 3.750 TL
Dalgıç/Denizaltıcı Raporu (Sivil Vatandaş): 3.750 TL
Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi: 300 TL

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Anahtar Kelimeler:
Aile hekimi sağlık raporu
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