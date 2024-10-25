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Sağlık sektörüne yeni bir soluk... Bakan Işıkhan duyurmuştu: CO-PİLOT ile hastaneden eczaneye herkes denetlenecek!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.10.2024 07:57
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 'yenidoğan çetesi' sonrası skandalı sonrası yapay zekâlı kontrol sisteminin olacağını söylemişti. Özel hastanelerde yaşanan 'geri ödeme' sisteminde yanlış durumlardan dolayı Bakanlık 'CO-PİLOT' adlı uygulama ile denetimlerine devam edecek. Bu sistem ile beraber hastanelerden eczanelere kadar sağlık sektörü denetim halinde olacak.

Sağlık sektörüne yeni bir soluk... Bakan Işıkhan duyurmuştu: CO-PİLOT ile hastaneden eczaneye herkes denetlenecek!

Türkiye 'yenidoğan çetesi' skandalı ile sarsılmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu olay sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapay zekâlı kontrol sistemini duyurmuştu. 'CO-PİLOT' isimli yeni programın ayrıntıları ise belli oldu. Sağlık sektörünün her bir alanını denetleyecek sistemin bu yılın ilk çeyreğinde hazırlık çalışmaları başlamıştı.

Milliyet'in edindiği bilgilere göre, SGK'ya iletilen geri ödeme tutarların yapay zekâ algoritmalarıyla incelenmesi planlanıyor. "Riskli alan", “riskli sağlık hizmet sunucusu” ve “riskli davranışların” tespit edilmesi ile beraber fatura inceleyici hekimlere sunulması öngörülüyor.

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PİLOT SENARYO OLUŞTURULDU!

“MEDULA Fatura İnceleme ve Risk Odaklı Denetim” senaryosu pilot senaryo olarak seçilerek ön çalışmalara başlandı. Pilot çalışma kapsamında hastane birçok taraftan incelenecek. "branş ve hastane bazında risk skorlaması”, “işlem bazında usulsüz işlem tahmini”; “hastane, hasta, doktor, eczane, ilaç ve ilaç firmaları arasındaki riskli ağ analizi” ile “fatura inceleyici uzman hekim ekran tasarımı” gibi birçok madde incelemeye sunulacak.

Ayrıca yapılan çalışmanın kapsamına doktorun, hastaya ilişkin tanısı, verdiği ilaç gibi detay bilgiler de denetimin içinde olacak.
Pilot projesi sonrasında planlanan uygulamanın uygun olup olmadığı tahmin edilebilir hale geldi. Sistem ile ilgili farklı çözüm ve sonuçlar ile uygulanabilirlik ile ilgili çalışmaların ise devam ettiği bildirildi. Gerekli insan kaynağı ve sistem altyapısı kurulmasının projenin birim taleplerini karşılanabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

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BAKAN IŞIKHAN CO-PİLOT SİSTEMİNİ DUYURMUŞTU!

Bakan Işıkhan, yapay zekâ destekli programı şöyle duyurmuştu: “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda özellikle yapay zekâdan da faydalanarak geliştirdiğimiz, arkadaşlarımızın üzerinde ciddi emek verdiği CO-PİLOT adını verdiğimiz program ile; nerede ayrıcalık var, sapma var, hata var gibi birçok sorunu, çağın gerektirdiği yapay zekâ desteğiyle ele alacağız. Faturaların incelenmesi için SGK bünyesinde oluşturulmuş inanılmaz bir ekip var. Ayrıca CO-PİLOT uygulamamızla yapay zekâdan faydalanılarak milyonlarca fatura ve reçetenin gözden geçirilmesi sağlanacak. Bu uygulama bize bir hata payı verecek. Hani standart sapma diyoruz ya, bazen bu sapmaya bağlı olarak da bu tür aykırı uygulamalarda, kaçak, kayıp, tekrar gerek duyulmayan incelemeler ve tetkikler yapıldığı zaman da bunları rahatlıkla gözlemleyebileceğiz. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından bu hizmet yakın zamanda gündeme alınacak. Böylece çağın gerektirdiği denetim mekanizmalarını da uygulamış olacağız. Burada risk odaklı denetimler daha da genişleteceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
hastane Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yenidoğan çetesi
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