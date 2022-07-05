Sağlık-Sen'den 'toplu sözleşme ikramiyesi' açıklaması! 'Çok önemli bir kazanım'

Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, toplu sözleşme süresince verdikleri mücadele ile kamu çalışanları için önemli kazanımlara imza attıklarını, gerek Memur-Sen gerekse Sağlık-Sen olarak toplu sözleşme ikramiyesi için öteden beri çok yönlü bir mücadele verdiklerini belirtti.
Bu kazanım sayesinde sendikaya üye kamu çalışanlarının maaşlarına önemli bir ek gelir yansıyacağını vurgulayan Durmuş, "Sendikal mücadele açısından anlamlı olan bu kazanım sayesinde artık sendikalı olmak çok daha değerli hale geldi. Önümüzdeki toplu sözleşmede bu rakamın daha da artırılması için çalışacağız." açıklamasında bulundu.
(AA)
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