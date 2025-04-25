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Sağlık turizminde yeni soluk! Ünlü gazeteci duyurdu: Türkiye'de dörtte birinden daha ucuz...

İngiltere’de 30 bin Euro, Türkiye’de 7 bin Euro! Diş tedavisi için İstanbul’a gelen İngiliz gazeteci Liz Jones, “Türkiye dişleri” trendini ve yaşadığı deneyimini yazısında aktardı. Gazeteci, işlemi Türkiyede yaptırarak binlerce euro kâra geçti.

Sağlık turizminde yeni soluk! Ünlü gazeteci duyurdu: Türkiye'de dörtte birinden daha ucuz...
Çiğdem Sevinç

İngiltere'de özel diş tedavilerinin yüksek maliyeti, her yıl binlerce kişinin uygun fiyatlı alternatifler için başka ülkelere yönelmesine neden oluyor. Diş tedavisi için en çok tercih edilen ülkelerin başında ise Türkiye geliyor. Bu sağlık turizmi akımı artık İngiltere'de “Turkey teeth” yani “Türkiye dişleri” olarak adlandırılıyor.

Son olarak İngiliz gazeteci Liz Jones, Daily Mail için kaleme aldığı yazıda Türkiye’deki diş tedavisi deneyimini ayrıntılarıyla anlattı. İstanbul’a gelerek 8 günlük bir tedavi süreci geçiren Jones, Türkiye’de geçirdiği işlemleri, fiyat farklarını ve yaşadığı zorlukları okurlarıyla paylaştı.

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İNGİLTERE’DE 30 BİN EURO, TÜRKİYE’DE 7 BİN EURO

Jones, İngiltere’de aynı tedavi için yaklaşık 30 bin Euro ödemesi gerektiğini, ancak Türkiye’de bu işlemleri sadece 7 bin Euro’ya yaptırdığını belirtti. Bu da yaklaşık olarak 1,3 milyon TL yerine 307 bin TL’ye denk geliyor. Yine de uçuş, konaklama ve olası ek müdahalelerin de dikkate alınması gerektiğini hatırlattı.

Tedavi kapsamında dişlerinin törpülenip küçültüldüğünü, zirkonyum kron takıldığını ve diş eti nakli yapıldığını aktaran Jones, tüm zorlu sürece rağmen sonuçtan memnun kaldığını ifade etti.

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"TURİZM" DEĞİL TEDAVİ

Her ne kadar süreci “sağlık turizmi” kapsamında değerlendirilse de Liz Jones, İstanbul’da bulunduğu süre boyunca siyasi huzursuzluk ve deprem korkusu nedeniyle hiçbir turistik etkinliğe katılamadığını vurguladı.

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Euro İngiltere diş trend gazeteci
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