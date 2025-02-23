Sağlıkta yeni düzenleme! Milyonları ilgilendiriyor... O ücret düşürüldü

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Daha önce sağlık hizmetlerinde alınan katılım paylarına yapılan zam ile ilgili bir değişiklik yaşanmış oldu.

SAĞLIKTA KATILIM PAYLARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde 45 lira olan katılım payı 20 liraya düşürüldü.

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden ise katılım payı alınmayacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde katılım payı 45 TL'den 20 TL'ye indirildi. Aynı şekilde diş hekimliği fakülteleri bulunan Devlet/vakıf üniversite hastaneleri, tıp fakülteleri bulunan Devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde, tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde katılım payı 20 TL oldu.

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında katılım payı 50 TL olarak kaldı.

KATILIM PAYI YÜZDE 50 AZALTILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden, sağlık hizmet sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı yüzde 50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.

Resmi Gazete'de şu ifadeler yer aldı:

"Sağlıkta basamaklar arası sevk zincirinin etkinliğini artırmak üzere tüm sağlık basamaklarının birbirine entegrasyonu ve eş güdüm içinde sağlık hizmeti sunulmasına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlanana kadar; özel sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı, birinci basamaktan sevk edilmiş gibi kabul edilir ve yüzde 50 oranında azaltılarak tahsil edilir"

İŞTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ TARİH

Söz konusu tebliğin 15 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.