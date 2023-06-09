Şahap Kavcıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eski Merkez Bankası Başkanı, BDDK Başkanlığına atandı! İşte Şahap Kavcıoğlu'nun hayatı

Şahap Kavcıoğlu 9 Haziran 2023 Cuma gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Merkez Bankası Başkanlığı'na Dr. Hafize Gaye Erkan atandı. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na getirildi. İşte BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında merak edilenler...

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak seçilen Kavcıoğlu, bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu, Ağustos 2018’den sonra T.VakıfBank T.A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve T.VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kavcıoğlu, 19 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atandı.

PROF. DR. ŞAHAP KAVCIOĞLU BDDK BAŞKANLIĞI'NA ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar 9 Haziran 2023 Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Bankası Başkanlığı'na Dr. Hafize Gaye Erkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na (BDDK) ise Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

