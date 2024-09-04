Sahibinden satılık öğrencili okul! İlanı gören bir daha baktı: Oda yerine sınıf, kiracı yerine öğrenci...

Ankara'daki satılık özel okul ilanı gündem yarattı. 18 milyon TL'ye satışa sunulan özel okulun öğrencilerle birlikte devredilecek olması ise herkesi şaşırttı. Oda yerine sınıf, kiracı yerine öğrenci olan ilanda okulun ismi ise sır gibi saklanıyor.

OKULUN İSMİ VERİLMİYOR

ATV Haber muhabiri, ilan sahibini ararken söz konusu okulun adını öğrenmek istedi. Ancak ilan sahibi ise okulun adını vermek istemedi. Yüz yüze görüşme olduğunda okulun ismini ve konumunu açıkladıklarını söyledi.

İLAN SAHİBİ: HAZIR, İŞLEYEN KURULU! 250 ÖĞRENCİ VAR

İlan sahibi telefonda şu ifadeleri kullandı;

"Yaklaşık 5 tane okul var Çankaya'da Barıkent'te, Keçiören'de, Yenimahalle tarafında öğrencili, öğrencisiz. Batıkent'ten öğrencili bir yerimiz var mesela. Hazır, işleyen, kurulu. buranın 250 öğrencisi var şu an. Zaten biliyorsunuz kayıtlar da devam ediyor."

VELİLER ENDİŞELİ

İlan sahibi okulun adını vermese de satılık öğrencili okul ilanı velileri endişelendirdi.

İlan tarihinin yeni eğitim ve öğretim dönemine denk gelmesi ise velilerin tercih edecekleri okulları iyi araştırması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.