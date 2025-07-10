Sahipsiz araçlar için yeni düzenleme! 6 ay içinde teslim alınmazsa satılacak

Trafikten men edilen ve sahipsiz araçların satış süreci hızlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre, uzun süredir otoparklarda bekleyen sahipsiz araçlar için düzenleme geliyor.

Ekol TV'nin haberine göre; Yapılan değişiklik ile beraber trafikte menedilen veya terk edilen araçlar, sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmazsa kamu eliyle satışa çıkarılacak. Düzenlemeye ilişkin ayrıntıları Avukat Sedef Selçuk anlattı.

Selçuk kanununda trafikten men kurallarının ve şartlarının öngörüldüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

6 AY İÇERİSİNDE BAŞVURULMASI GEREKİYOR

Trafikten mene sebep olacak suçlardan birinin işlenmesi durumunda bu araçlar için idari işlem şeklinde bir trafikten men kararı verilir. artık bu araçların kişiler tarafından, sorumluları tarafından 6 ay içerisinde başvurulmaması halinde satışa çıkarılacağını da duymuş oluyoruz. Trafikten men kararı verildiğinde idari olarak aslında muhatabına bu durum bildirilir. İlgili cezası varsa men kararının gerekliliğinde bir ceza öngörülmüşse araç sahibi bu cezayı ödemekle ve başvurmakla beraber aracını tekrar geri alabilir.

İHALE YOLUYLA SATILACAK

Araç sahipliğinin araçları artık idari bir kararla ihale yoluyla satışa çıkarılacak. Aracın satılması durumunda artık araç üçüncü kişiye geçeceği için yine genelge içerisinde bunu görüyoruz. Eski borçlar yine eski araç sahibine ait olacak. Satış suretiyle yeni alıcı bunlardan sorumlu tutulmayacak. İhalede belirlenen bedeli ödemek suretiyle sahip olabilecekler.

EKSPERLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEK

Araç belli bir uzman tarafından, eksper tarafından öncelikle bir değerlendirmesi yapılacak. Bu değerlendirmede durumuna göre eğer hurdaysa o zaman yine lisanslı bir hurdacıya satılacak. Ama hurda değil, mali bir değeri olan kullanılacak bir araç ise o zaman ihale yoluyla satışa çıkarılacak. değerleme aslında hem sahibinin belirlenmesi hem de ne kadar yeterli olduğunun belirlenmesi konusunda belirleyici bir unsur olacak.