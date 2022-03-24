Şahıs şirketi nedir, özellikleri nelerdir? Şahıs şirketi nasıl kurulur?

Şahıs şirketi, üç farklı şirket türlerinden biridir. Kendi içinde de çeşitli şahıs şirketi türlerinden söz etmek mümkündür. Diğer şirket türlerine kıyasla şahıs şirketi kurmak daha düşük maliyetlidir. Bu nedenle kendi işini kurmak isteyenlerin attığı ilk adımlardan bir tanesi şahıs şirketi kurmaktır. Şahıs şirketi nasıl kurulur? Kuruluş aşamaları ve diğer detayları derledik...

Şahıs Şirketi Nedir?

İş hayatında resmi olarak faaliyet gösteren şirketler üç farklı türde kurulur. Bunlardan biri de şahıs şirketidir. Bu şirket türü, küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir. Tek bir şahıs ile veya az sayıda ortakla kurulması mümkündür. Anonim veya limited şirkete göre daha düşük maliyetlidir ve daha az prosedür gerektirir. Bunun yanında ticaret ve hizmet sektöründeki hemen her alanda faaliyet göstermesi mümkündür.

Şahıs şirketi kurma maliyeti diğer şirket türlerine göre daha düşüktür. Ayrıca işlem hacmi az olduğu için mali müşavir ve muhasebeci ücretleri de diğer şirket türlerine nazaran düşük olan maliyetler arasındadır.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Diğer şirket türlerine nazaran şahıs şirketi kurmak daha az prosedür gerektirir. Ayrıca bu şirket türünün kurulması daha hızlıdır.

Şahıs şirketi kurmak için vergi dairesine başvurulur. Şirket sahibi olacak kişi, ikametgah adresinin bağlı olduğu vergi dairesine şirket açılış talebinde bulunur. Ancak bu talepten önce hazırlanması gereken bazı belgeler vardır. Şahıs şirketi kurmak için gereken belgeler şu şekildedir:

Şirket sahibine ait 2 adet nüfus cüzdanı sureti (E-devletten, noterden veya muhtarlıktan alınabilir)

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Notere onaylatılmış 2 adet imza beyannamesi

Şirket açılışı başvuru formu

İkametgah belgesi

Şirket için kullanılacak ofisin tapusu veya kira sözleşmesi

Şahıs şirketi kurmak için gereken bu evraklar ile birlikte şirket sahibinin başvuru yapabileceği gibi vekalet verilen mali müşavir veya muhasebeci de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. Gerekli vekalet noterden verilir. Vekalet ile başvuru talebinde bulunulması durumunda vekalet belgesinin de evrak dosyasının içinde olması gerekir.

Şahıs Şirketi Özellikleri Nelerdir?

Genellikle küçük işletmeler tarafından tercih edilen şahıs şirketi, tercih edilme sebebi olan veya büyük ölçekli işletmeler tarafından yetersiz görülen bazı özelliklere sahiptir. Şahıs şirketlerinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Kurulan şahıs şirketi türüne bağlı olarak sadece şirket sahibinin sorumluluğu ve yetkileri bulunur.

Ortaklık varsa bu ortakların kararı sonucu pay devredilebilir.

Kuruluş maliyeti ve defter tasdik ücretleri düşüktür.

Gelire göre vergilendirme yapılır.

Mali müşavir ve muhasebe ücretleri düşüktür.

Şirket kurma süresi 1-2 gün, kapatma süresi ise 1 gündür. Bu nedenle yeni kurulan şirketler için avantajlıdır.

Bankalara göre şahıs şirketleri daha az itibarlıdır, çünkü işlem hacmi düşüktür.

Şirket kurulduğunda genellikle şahıs şirketi tercih edilse de işlem hacmi büyüdüğünde şirket türü değiştirilir. Çünkü gelire göre vergilendirme yapılması başlangıçta cazipken şirket büyüdüğünde dezavantajlı bir hal alabilir. Ayrıca bankalardan kredi onayı almak da zordur.

Şahıs Şirketleri Türleri Nelerdir?

Üç ana şirket türünden biri olan şahıs şirketi kendi içinde de üç farklı tür barındırır. Türk Ticaret Kanununa göre tanımlanan şahıs şirketi türleri kollektif şirketler, adi şirketler ve komandit şirketlerdir. Bu üç farklı türdeki şahıs şirketlerinin özellikleri nelerdir?

Kollektif Şirket

Ortaklar ile birlikte ticaret faaliyetleri yürütmek için kurulur. Gerçek kişiler ile kurulan bir şirket türüdür. Ortakların sınırsız sorumluluğu vardır.

Adi Şirket

Bireysel olarak kurulur. Tüzel bir kişiliği yoktur.

Komandit Şirket

Bu şirketler genellikle ticari faaliyet yürütmek amacıyla kurulur. Çok sayıda ortak ile kurulan bu şirket türünde ortakların bir kısmı sınırsız sorumluluğa sahiptir. Diğer ortakların ise sermaye oranı ile sınırlandırılmış bir sorumluluğu söz konusudur.

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti Nedir?

Hangi şirket türü olursa olsun bir şirket açmanın maliyeti vardır. Şahıs şirketi açmak bu konuda daha avantajlıdır. Şahıs şirketi açmanın maliyeti bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Ofis kirası, muhasebe ücretleri, danışmanlık ücretleri ofiste kullanılan elektrik, su ve doğal gaz faturaları bölgeden bölgeye değişir. Ancak şahıs şirketi kurarken ödenen bazı standart ücretler vardır. Bunlar 2022 yılı itibarıyla şu şekildedir:

Şahıs imza beyannamesi: 136 TL

Muhasebeci veya mali müşavir vekaletnamesi: 152 TL

Şirket kuruluş servis bedeli: 300 TL

Sözleşmelerin damga vergisi: 32 TL

Bu verilere göre 2022 yılında şahıs şirketi kurma maliyeti ortalama 620 TL'dir.

