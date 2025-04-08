Sahte altın, sahte et derken... İstanbul'da ortaya çıktı, akılalmaz skandalın adı: Sahte beton

Sahte altın, sahte et, şimdi de sahte beton! Güvenilir olması gereken inşaat sektöründe akılalmaz bir skandal ortaya çıktı. Sultangazi’de 13 katlı bir binaya dökülen hazır betonun hileli olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, maliyeti düşürmek adına yapılan bu tür uygulamaların yaygınlaştığını belirtiyor. Standart dışı, düşük kaliteli betonla binalar inşa ediliyor, hayatlar hiçe sayılıyor.

"ÇEKPASLA BETON TEMİZLEDİM, BETON ÇEKPASLA TEMİZLENİR Mİ?"

Sultangazi’de yapımı süren 13 katlı bir binaya dökülen hazır betonun hileli olduğu ortaya çıktı. Müteahhit Adil Güngör, daha ilk kamyonda betonun standartlara uygun olmadığını fark etti. Normal şartlarda 15 dakika süren döküm işlemi sadece 4 dakikada bitince şüphelenen Güngör, betonun çekpasla temizlenebildiğini görünce dolandırıldığını anladı.

"Çekpasla beton temizledim. Çekpasla beton çekilir mi?" ifadelerini kullanan Güngör, Şikayette bulunacağını söyleyince beton firmasının geri adım attığını belirtti.

"EN KOLAY HIRSIZLIK YAPILACAK İŞ BETONDUR"

32 yıldır sektörde olduğunu belirten Adil Güngör, betonun en kolay hile yapılabilecek alanlardan biri olduğunu söyledi:

“En kolay hırsızlık yapılacak iş betondur. Kim nereden anlayacak ki? Ancak betondan iyi anlayacaksınız ki anlayasınız.”

Bazı firmalar, maliyeti düşürmek için satın alınandan daha düşük kalitede ve mevzuata aykırı beton kullanıyor. Güngör, “C45 beton istiyorum ama bana C25 dozajında beton getiriyorlar” diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

"DAYANIKSIZ BETON, ÇÜRÜK BİNA DEMEKTİR"

Bazı firmalar, maliyeti düşürmek için satın alınandan daha düşük kalitede ve mevzuata aykırı beton kullanıyor.

İnşaat mühendisi Batuhan Bakar ise konunun teknik boyutuna dikkat çekti:

“Maalesef ki reçete dışında su ekleyerek dayanıksız beton oluşturuluyor. Dayanıksız beton, çürük bina demektir.”

"Türkiye’deki her iki inşaattan birinde beton karışım oranları doğru uygulanmıyor. Su, beton ve çimento oranlarına uyulmadığı için hileli beton kullanımının önü açılıyor."

Bakar, inşaat sektöründeki ikili ilişkilerin varlığına dikkat çekerek, "Maalesef ki reçete dışında su ekleyerek dayanıksız beton oluşturuyoruz beton dolandırıcılığı her geçen gün artıyor üstelik bazen alınan numuneler yapı denetim firmalarının onayından dahi geçiyor orada da biraz ikili ilişkiler devreye giriyor maalesef yapı denetim firmasının sahibi ile mevcuttaki şantiyenin sahibi birbiriyle akran olmuş oluyor projede yeri olmayan beton aslında sahada oluyor." ifadelerini kullandı.

BETONDA SAHTECİLİK NASIL ENGELLENİR?

İnşaat Mühendisi Batuhan Bakar'a göre beton hilesinin önüne geçebilmek için yapılması gerekenler şunlar;

"Yapı denetim ağı şantiye ağı kontrol ağının güçlü olması gerekiyor. Proje müelliflerinin çizmiş olduğu statik projeye göre uygun iş yapılması gerekiyor."

(EKOLTV)