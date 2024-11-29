Sahte dolar krizi büyüyor! Döviz büroları bu durumu fırsata çevirdi

İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu yönündeki iddialar gündemdeydi.

"DÖVİZ BÜROLARI PİYASA DEĞERİNİN ALTINDA ALARAK KAR ETMEYE BAŞLADI"

Milliyet'in haberine göre; Sahte dolar krizini döviz büroları fırsata çevirdiler. Sahtesi var diye almadıkları 50 ve 100 dolarları komisyon alarak bozmaya başladılar.

Bir vatandaş şunları söyledi; "Yüzde 2 komisyon alınıyor eski dolarda. Adam 100 bin dolar bozdurduğu zaman 2 bin dolar haksız kazanç elde etmiş oluyor. Sahte riskiyle 50 ve 100 dolarları almayan döviz büroları, şimdi de o dolarları piyasa değerinin çok altında alarak kar etmeye yani fırsatçılık yapmaya başladı. Bu fırsatçılık tabi ki oluyor ama bu işten korkmuyorlar. Bu düzelecek. Doların sağlam olduğuna güveniyor. 34.50 ise yüzde 5 aşağı, yüzde 3 aşağıya alan yerler oluyor. Bu şekilde hayatta kalmaya çalışıyoruz diyelim bu sistemde. Fırsatçılık olmuyor mu böyle? Yani olabilir biraz, bilmiyorum."

"DİJİTAL ORTAMDA YAPILMIŞTIR"

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün söylemine göre;

"Merkez Bankası da sahte 50 dolarlık banknot için rapor hazırladı. O raporda özetle şu yazıyor, bu dijital ortamda yapılmıştır ve aynı kalite kağıt görüntüsü verilmiştir. O kalpazanlar belli ki sahte dolarları piyasaya süreli çok da uzun zaman olmadı.

Merkez Bankası yayınladığı o raporda sahte 50 Amerikan dolarlarının kağıtlarının yıpranmamış ve temiz, yani yeni olduğunu belirtti. Hakiki baskılarıyla sahte baskılar arasında gerek filigran gerekse kağıt renginde çok fazla bir fark olmadığı belirtiliyor."