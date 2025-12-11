FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sahte dolar krizi yeniden gündemde! ATM ve döviz büroları 50 doları almıyor

Geçtiğimiz sene ortaya çıkan sahte döviz krizi yeniden gündeme geldi. Bazı döviz büroları ve ATM’ler 50 dolarlık banknotları kabul etmezken, bazıları ise eski basım 100 dolarları almak istemiyor. Gerekçe olarak ise piyasada sahte dolarların artması gösteriliyor. Bu durum özellikle turistik bölge esnafında ciddi mağduriyet oluşturuyor.

Sahte dolar krizi yeniden gündemde! ATM ve döviz büroları 50 doları almıyor
Cansu Akalp

İstanbul Kapalıçarşı ve çevresindeki döviz bürolarında son aylarda dikkat çekici bir problem yeniden gündeme geldi. Son aylarda döviz bürolarında ve ATM’lerde 50 dolarlık banknotlar ile bazı eski basım 100 dolarlık banknotların kabul edilmediği yönünde şikâyetler artarken, esnaf bu durumun hem turiste hem de yerli vatandaşa zorluk çıkardığını belirtiyor.

BAZI DÖVİZ BÜROLARI BU BANKOTLARI ALMIYOR!

Kapalıçarşı’daki kaynakların doğruladığı bilgiye göre, piyasada son bir yılda ciddi miktarda sahte 50 ve 100 dolar tespit edildiği için bazı döviz büroları bu banknotları ya tamamen almıyor ya da 2-3 lira düşük kurdan kabul ediyor. Döviz bozan vatandaşlar ise bu uygulama nedeniyle ciddi bir maddi kayba uğradıklarını ifade ediyor. Turistik noktalarda esnaf, turistlerin ödeme yapmakta zorlandığını, çoğu kişinin kabul edilmeyen dolar nedeniyle mağdur olduğunu anlatıyor.

Bu belirsizliğin hem alışverişi yavaşlattığını hem de perakende sektöründe güvensizlik oluşturduğunu vurgulayan işletme sahipleri, konunun resmî kurumlar tarafından netleştirilmesini talep ediyor. Esnafa göre, özellikle turizm sezonunda yaşanan bu sorun Türkiye'nin ticari imajını da olumsuz etkiliyor.

Sahte dolar krizi yeniden gündemde! ATM ve döviz büroları 50 doları almıyor 1

Döviz büroları ise kendilerini korumak zorunda olduklarını, son dönemde sahte para riskinin olağanüstü arttığını belirtiyor. Ancak uzmanlara göre çözüm, banknot güvenlik denetimlerinin artırılması, bilgilendirme çalışmalarının güçlendirilmesi ve düzenleyici kurumların sahte para ile mücadelede güncel bir yol haritası yayımlaması olabilir.

"MAĞDUR OLUYORUZ"

Türkiye'nin haberine göre, Kapalıçarşı’da uzun yıllardır ticaret yapan bir esnaf, “Turist geliyor, cebinde 50 dolar ama biz alamıyoruz. Hâlâ çaresiziz. Bu banknotu kabul etmedikleri zaman hem satış kaybımız oluyor hem müşteri memnuniyeti düşüyor” diyerek yaşadıkları mağduriyeti aktarıyor.

Başka bir esnaf ise “Geçen sefer para sayma makinelerimizi yeniledik, bankalar kontrol arttırdı, umut ettik. Ama bugün geldiğimiz nokta, yeniden eski günlere dönmüşüz gibi” sözleriyle hem hayal kırıklığını hem de sektörün güven bunalımını dile getiriyor. Bu tablonun devam etmesi hâlinde perakende sektörünün ve turizm gelirlerinin bundan olumsuz etkilenebileceği uyarısı, Çarşı’daki birçok esnafın ortak endişesi olarak öne çıkıyor.

Sahte dolar krizi yeniden gündemde! ATM ve döviz büroları 50 doları almıyor 2

Geçen sene de piyasada benzer bir durum yaşanmıştı. O dönemde birçok döviz bürosu para sayma makinelerini yenilemiş, bankalar ise sahte para riskine karşı ilave güvenlik tedbirleri uygulamaya başlamıştı. Ancak bu tedbirler uzun süreli koruma sağlayamadı; piyasada dolaşıma sokulan sahte 50 ve 100 dolar banknotlarının sayısı yeniden artınca, bazı bürolar bu banknotları kabul etmeme ya da düşük kurdan alış yapma yoluna gitti.

Bazı döviz bürolarından edinilen bilgilere göre, o dönem yapılan harcamalar ve teknik iyileştirmeler belli bir süre için sorunu çözdü. Ancak günümüzde, sahtecilik yöntemlerinin gelişmesi ve denetim mekanizmalarının yetersizliği, eski uygulamaların etkisini kaybetmesine yol açtı. Bu da hem büroları hem de tüketicileri yeniden tedirgin etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"İki yıl içinde tüm Türkiye'yi kapsayacak" diyerek tarih verdi"İki yıl içinde tüm Türkiye'yi kapsayacak" diyerek tarih verdi
Asgari ücret zammında Erdoğan detayını açıkladıAsgari ücret zammında Erdoğan detayını açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ATM döviz bürosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.