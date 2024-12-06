Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte dolar nasıl ayırt edilir?

ABD dolarının 100, 50, 20 veya 10'luk banknotlarının her biri orijinal olup olmadığının anlaşılmasını sağlayan özelliklerle basılır. Buna ek olarak orijinal doların kağıt yapısının %75 pamuk, %25 keten malzemeden oluştuğu belirtilir. Uzman olmayan kişiler için sahte ve gerçek dolar arasında ayrım yapmanın en basit yoluysa kağıt dokusuyla kabartmaların test edilmesidir. Bununla beraber banknotlardaki yazıların ve emniyet şeritlerinin incelenmesi de orijinal olmayan dolar banknotlarının belirlenmesinde işe yarar.

Sahte dolar nasıl anlaşılır?

Son dönemde sahte dolar banknotlarını piyasaya sürmeye çalışan kişilerin tespit edilmesiyle birlikte ilgili kağıt paralarının orijinal olanlarının nasıl ayırt edildiği merak konusuna dönüşmüştür. Bu konuda dünya genelinde yetkili merciler tarafından açıklama yapılmıştır. Bununla birlikte Döviz Bürolar Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Üyesi olan Mustafa Enver'in aktardığı bilgiler de vatandaşları orijinal ve sahte dolar banknotlarının ayırt edilmesine dair aydınlatmıştır.

Sahte doların ayırt edilmesi için temelde kağıt dokusu, kabartmalar ve yazılar incelenir. Bununla birlikte farklı banknotların UV ışık altında ne renk parlama gösterdiğine bakılır. Ayrıca yeni nesil dolar banknotların emniyet şeritlerinin yapısı da ilgili ticari araçların orijinalliğinin belirlenmesine yardımcı olur. Böylece sahte 50 dolar ve diğer orijinal olmayan banknotlar tespit edilebilir.

Sahte dolar test etme yöntemleri nelerdir?

"Sahte dolar nasıl ayır edilir?" sorusu yanıtlanırken, öncelikle ilgili ticari aracın kağıt türünden söz edilmelidir. Bu kapsamda orijinal dolar banknotların %75 pamuk, %25 ketenden oluşan bir kağıt hamuruna basıldığı belirtilebilir. Ayrıca ABD dolarlarının pamuk-keten karışımından oluşan kağıdı, ultraviyole ışığı emme özelliğine sahiptir. Buna ek olarak orijinal doların kağıdında kırmızı ve mavi renkli kılcal liflerin yer aldığı söylenir. Yine, orijinal dolarların emniyet şeritlerinin ultraviyole ışık altında parlamasıyla öne çıktığı açıklanmalıdır.

Gerçeğine benzer olarak basılan sahte dolar banknotların uzman olmayan kişiler tarafından tespit edilmesi zordur. Ancak orijinal dolar banknotların sahte olanlardan ayırt edilmesi amacıyla pratik ipuçlarının dikkate alınması mümkündür. Bu kapsamda uygulanabilen temel testlerse aşağıdaki gibidir: