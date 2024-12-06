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Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte dolar nasıl ayırt edilir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
06.12.2024 14:11
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Orijinal ve sahte dolar arasında ayrım yapılması için kağıt dokusu, banknotlar üzerindeki yazıların tipi, paraların UV ışık altında ne renkte parladığı incelenebilir. Bunun için farklı banknotların temel nitelikleri ve kağıt yapısı hakkında temel bilgiler açıklanmalıdır. Böylece özellikle piyasalarda yaygın olarak rastlanan 100'lük ve 50'lik sahte dolarların gerçeğinden ayırt edilmesi kolaylaşır.

Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte dolar nasıl ayırt edilir?

ABD dolarının 100, 50, 20 veya 10'luk banknotlarının her biri orijinal olup olmadığının anlaşılmasını sağlayan özelliklerle basılır. Buna ek olarak orijinal doların kağıt yapısının %75 pamuk, %25 keten malzemeden oluştuğu belirtilir. Uzman olmayan kişiler için sahte ve gerçek dolar arasında ayrım yapmanın en basit yoluysa kağıt dokusuyla kabartmaların test edilmesidir. Bununla beraber banknotlardaki yazıların ve emniyet şeritlerinin incelenmesi de orijinal olmayan dolar banknotlarının belirlenmesinde işe yarar.

Sahte dolar nasıl anlaşılır?

Son dönemde sahte dolar banknotlarını piyasaya sürmeye çalışan kişilerin tespit edilmesiyle birlikte ilgili kağıt paralarının orijinal olanlarının nasıl ayırt edildiği merak konusuna dönüşmüştür. Bu konuda dünya genelinde yetkili merciler tarafından açıklama yapılmıştır. Bununla birlikte Döviz Bürolar Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Üyesi olan Mustafa Enver'in aktardığı bilgiler de vatandaşları orijinal ve sahte dolar banknotlarının ayırt edilmesine dair aydınlatmıştır.

Sahte doların ayırt edilmesi için temelde kağıt dokusu, kabartmalar ve yazılar incelenir. Bununla birlikte farklı banknotların UV ışık altında ne renk parlama gösterdiğine bakılır. Ayrıca yeni nesil dolar banknotların emniyet şeritlerinin yapısı da ilgili ticari araçların orijinalliğinin belirlenmesine yardımcı olur. Böylece sahte 50 dolar ve diğer orijinal olmayan banknotlar tespit edilebilir.

Sahte dolar test etme yöntemleri nelerdir?

"Sahte dolar nasıl ayır edilir?" sorusu yanıtlanırken, öncelikle ilgili ticari aracın kağıt türünden söz edilmelidir. Bu kapsamda orijinal dolar banknotların %75 pamuk, %25 ketenden oluşan bir kağıt hamuruna basıldığı belirtilebilir. Ayrıca ABD dolarlarının pamuk-keten karışımından oluşan kağıdı, ultraviyole ışığı emme özelliğine sahiptir. Buna ek olarak orijinal doların kağıdında kırmızı ve mavi renkli kılcal liflerin yer aldığı söylenir. Yine, orijinal dolarların emniyet şeritlerinin ultraviyole ışık altında parlamasıyla öne çıktığı açıklanmalıdır.

Gerçeğine benzer olarak basılan sahte dolar banknotların uzman olmayan kişiler tarafından tespit edilmesi zordur. Ancak orijinal dolar banknotların sahte olanlardan ayırt edilmesi amacıyla pratik ipuçlarının dikkate alınması mümkündür. Bu kapsamda uygulanabilen temel testlerse aşağıdaki gibidir:

  • Dolar banknotların UV ışık altında farklı renklerde parladığı belirtilmelidir. Örneğin; 100 dolar pembe, 50'lik banknotlarsa sarı renkte parlar. Bununla birlikte 20 dolar yeşil, 10 dolar turuncu, 5'lik banknotlarsa mavi renkli parlama göstermesiyle öne çıkar.
  • Gerçek dolar banknotlar, normal şartlarda çıplak gözle görülmesi zor olan mikro yazılardan oluşur. 100'lük banknotlarda Benjamin Franklin'in profilinin yaka kısmında güvenlik şeridi bölümünde bu yazılara rastlanır. Sahte dolarda ise bu yazıların bulanık olduğu veya yer almadığı görülebilir.
  • Orijinal dolarların seri numaraları ile hazine mührünün aynı renkte olması gerektiği bilinir.
  • Yeni nesil 100 dolar banknotlarda mavi renkli 3D şerit bulunur. Dolayısıyla paranın hareket ettirilmesiyle şeritteki çan ve 100 sayılarının üç boyutlu olarak basıldığı anlaşılır. Sahte 100 dolar banknotlarda ise bu özellik mevcut değildir.
  • Orijinal dolarların basıldığı kağıt pamuk-keten karışımı olduğundan ötürü paraların yüzeyi hafif pürüzlüdür. Bu kapsamda sahte doların genellikle kaygan olduğu, orijinal paraların ise farklı bir dokuya sahip olup kumaş benzeri ses çıkardığı belirtilir.
  • Gerçek doları sahte olanlardan ayırt etmenin önemli yöntemlerinden biri de başkan portresinin üst kısmının dokusudur. Paranın özellikle portre kısmında kabartmaların yer aldığı bilinir. Buna ek olarak banknotların üzerindeki büyük değerli sayılarla "The United States of America" yazısının da kabartmalı olması gerekir.
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