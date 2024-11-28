Sahte dolar olayı Türkiye'nin gündeminde! Elindeki dolarları göstererek açıkladı: "Merkez Bankası buna bizi pas geçerek nasıl ulaştı"

İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu yönündeki iddialar gündem olmuştu. Konuyla ilgili - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Yöneti̇m Kurul Başkanı Mehti Şeren, piyasada dolaşıma giren sahte dolar banknotlar hakkında Kapalıçarşı'da basın açıklaması yaptı.

Şeren'in açıklaması şöyle:

"TAMAMI YALAN VE ASILSIZ"

"Sahte para konusunda somut deliller yerine söylentilere dayanan bir panik havası yaratılmaktadır. Sektör temsilcisi olarak tüm üyeler nezdinde ve sahada yaptığımız çalışmalar neticesinde iddialara konu olan sahte paralara rastlanmamıştır. 1 haftadır yaptığımız çalışma sonucunda, sadece tüm Türkiye'de elimize geçen iki adet sahte banknot paradır. Bunun dışında bir paraya rastlamadık. Türkiye'de ki tüm illerde de döviz bürolarına bugün sabah mesaj attım. 'Lütfen elinizde bir sahte para varsa bizimle paylaşın' dedim. Sadece bu iki paraya ulaşabildik. Bunlar da makinelerimizden geçmemektedir"

600 milyon dolar veya 1 milyon dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsızdır. Piyasada bırakın 600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte parayı, bin dolar dahi yoktur. TÜYAMDER üyesi döviz büroları ve diğer yetkili müesseseler sahte paraları tespit etmek için gerekli teknolojiye ve uzmanlığa sahiptir. Bu tür paraların döviz bürosu gişelerimizden geçmesi mümkün değildir. Yetkisiz işlem yapan kaçak işletmeler, kuyumcular ve para transfer merkezleri, sahte para riskini arttırmaktadır. Buradan bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum. Kuyumcu, para transfer merkezi, cihazlar ve personellerin nitelikli olmaması sebebiyle sahte paralar ancak buralardan halkımıza verilebilir.

"MERKEZ BANKASI BUNA BİZİ PAS GEÇEREK NASIL ULAŞTI"

Sahte paralar önce döviz bürolarına gelir. Oradan Kapalı Çarşı’daki büyük döviz bürolarına ulaşır. Merkez Bankası buna bizi pas geçerek nasıl ulaştı."