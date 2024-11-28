FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sahte dolar olayı Türkiye'nin gündeminde! Elindeki dolarları göstererek açıkladı: "Merkez Bankası buna bizi pas geçerek nasıl ulaştı"

Sahte dolar olayı Türkiye'nin gündeminde! Elindeki dolarları göstererek açıkladı: "Merkez Bankası buna bizi pas geçerek nasıl ulaştı"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.11.2024 16:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasada sahte dolarlar dolaşıma sokuldu. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken TÜYEMDER Yöneti̇m Kurul Başkanı Mehti Şeren Kapalıçarşı'da açıklama yaptı. Elinde iki tane doları gösteren Şeren "600 milyon dolar veya 1 milyon dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsızdır" dedi. Açıklamasının devamında Şeren "Merkez Bankası buna bizi pas geçerek nasıl ulaştı" dedi.

Sahte dolar olayı Türkiye'nin gündeminde! Elindeki dolarları göstererek açıkladı: "Merkez Bankası buna bizi pas geçerek nasıl ulaştı"

İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu yönündeki iddialar gündem olmuştu. Konuyla ilgili - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

thumbs_b_c_923487bd1c26d11d631f266374efe477

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Yöneti̇m Kurul Başkanı Mehti Şeren, piyasada dolaşıma giren sahte dolar banknotlar hakkında Kapalıçarşı'da basın açıklaması yaptı.

Şeren'in açıklaması şöyle:

"TAMAMI YALAN VE ASILSIZ"

"Sahte para konusunda somut deliller yerine söylentilere dayanan bir panik havası yaratılmaktadır. Sektör temsilcisi olarak tüm üyeler nezdinde ve sahada yaptığımız çalışmalar neticesinde iddialara konu olan sahte paralara rastlanmamıştır. 1 haftadır yaptığımız çalışma sonucunda, sadece tüm Türkiye'de elimize geçen iki adet sahte banknot paradır. Bunun dışında bir paraya rastlamadık. Türkiye'de ki tüm illerde de döviz bürolarına bugün sabah mesaj attım. 'Lütfen elinizde bir sahte para varsa bizimle paylaşın' dedim. Sadece bu iki paraya ulaşabildik. Bunlar da makinelerimizden geçmemektedir"

600 milyon dolar veya 1 milyon dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsızdır. Piyasada bırakın 600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte parayı, bin dolar dahi yoktur. TÜYAMDER üyesi döviz büroları ve diğer yetkili müesseseler sahte paraları tespit etmek için gerekli teknolojiye ve uzmanlığa sahiptir. Bu tür paraların döviz bürosu gişelerimizden geçmesi mümkün değildir. Yetkisiz işlem yapan kaçak işletmeler, kuyumcular ve para transfer merkezleri, sahte para riskini arttırmaktadır. Buradan bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum. Kuyumcu, para transfer merkezi, cihazlar ve personellerin nitelikli olmaması sebebiyle sahte paralar ancak buralardan halkımıza verilebilir.

thumbs_b_c_5616d1569ebc42e61fac8df36a57a024

"MERKEZ BANKASI BUNA BİZİ PAS GEÇEREK NASIL ULAŞTI"

Sahte paralar önce döviz bürolarına gelir. Oradan Kapalı Çarşı’daki büyük döviz bürolarına ulaşır. Merkez Bankası buna bizi pas geçerek nasıl ulaştı."

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
34,61
34,61
% -0.08
16:55
Euro
36,55
36,58
% -0.08
16:55
İngiliz Sterlini
43,85
43,87
% -0.13
16:55
Avustralya Doları
22,49
22,51
% -0.02
16:55
İsviçre Frangı
39,17
39,19
% -0.23
16:55
Rus Rublesi
0,32
0,32
% 4.57
16:55
Çin Yuanı
4,78
4,78
% -0.07
16:45
İsveç Kronu
3,16
3,16
% -0.35
16:55
Anahtar Kelimeler:
dolar Merkez Bankası
En Çok Okunan Haberler
Limit yetersiz uyarısı aldı! Sepetini boşalttı

Limit yetersiz uyarısı aldı! Sepetini boşalttı

İstanbul Valiliği'nden belediyelere kreş yazısı!

İstanbul Valiliği'nden belediyelere kreş yazısı!

MYNET ÖZEL | Dolar krizi beklenenden çok daha büyük!

MYNET ÖZEL | Dolar krizi beklenenden çok daha büyük!

Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücret için konuşulan tek rakam var...

Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücret için konuşulan tek rakam var...

Otomobil dünyasının en iyisiydi! Şimdi işçilerini işten çıkarıyor

Otomobil dünyasının en iyisiydi! Şimdi işçilerini işten çıkarıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.