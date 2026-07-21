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Sahte ekspertizle “hasarsız araç” oyunu: Arabaların geçmişini silip satışa çıkardılar!

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İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, yüksek kilometreli ve hasarlı araçları düşük kilometreli ve hasarsız göstererek sattıkları öne sürülen 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sayaçlara teknik cihazlarla müdahale ettiği, hasar kayıtlarını gizlediği ve alıcıları sahte ekspertiz raporlarıyla ikna ettiği belirlendi. Kurulan tuzakla 47 kişinin dolandırıldığı tespit edilirken firari 9 zanlı aranıyor.

İkinci el araç satışında kurulan akılalmaz düzen, İstanbul merkezli operasyonla ortaya çıkarıldı. İddiaya göre şüpheliler, farklı illerden satın aldıkları yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçların önce sayaçlarını düşürdü, ardından geçmişlerini gizleyerek sosyal medya ve araç satış platformlarında ilana koydu.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sahte ekspertizle “hasarsız araç” oyunu: Arabaların geçmişini silip satışa çıkardılar! 1

YÜKSEK KİLOMETRELİ HASAR KAYITLI ARAÇLARI SATIN ALDILAR

Soruşturma kapsamında, Kadıköy ve Ataşehir'de faaliyet gösteren bir suç örgütünün, farklı illerden yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçları satın aldığı belirlendi.

Sahte ekspertizle “hasarsız araç” oyunu: Arabaların geçmişini silip satışa çıkardılar! 2

Zanlıların, teknik cihazlar kullanarak bu araçların kilometrelerini düşürdükleri, hasar kayıtlarını gizledikleri, sosyal medya ve araç alım satım platformlarından bunları satışa çıkardıkları tespit edildi.

Sahte ekspertizle “hasarsız araç” oyunu: Arabaların geçmişini silip satışa çıkardılar! 3

İKİNCİ EKSPERTİZE SOKMADAN NOTERE GÖTÜRDÜLER

Suç örgütü üyelerinin kendileriyle iletişime geçen mağdurlara araçların düşük kilometreli ve hasarsız olduğu yönünde yanıltıcı beyanda bulundukları, daha önceden hazırlanan gerçeğe aykırı raporlarla alıcıların araçları yeniden ekspere sokmasını engelledikleri ve noter huzurunda satış yaptıkları anlaşıldı.

Sahte ekspertizle “hasarsız araç” oyunu: Arabaların geçmişini silip satışa çıkardılar! 4

3 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince İstanbul, Antalya ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sahte ekspertizle “hasarsız araç” oyunu: Arabaların geçmişini silip satışa çıkardılar! 5

21 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, firari 9 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sahte ekspertizle “hasarsız araç” oyunu: Arabaların geçmişini silip satışa çıkardılar! 6

Sahte ekspertizle “hasarsız araç” oyunu: Arabaların geçmişini silip satışa çıkardılar! 7

Sahte ekspertizle “hasarsız araç” oyunu: Arabaların geçmişini silip satışa çıkardılar! 8

Sahte ekspertizle “hasarsız araç” oyunu: Arabaların geçmişini silip satışa çıkardılar! 9
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Noter ikinci el araba Ekspertiz
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