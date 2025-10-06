Sahte tatil tuzağıyla 13 milyon liralık vurgun! Onlarca kişiyi dolandırmışlar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden ‘tatil yıldızı’ adıyla faaliyet gösteren bir turizm şirketinin, tatil paketi satarak 99 kişiden toplam 13 milyon lira aldı.

Soruşturmada, şirketin yetkilisinin şüpheli Ender S. olduğu, firmanın devir işlemleri ve iç yazışmalarında usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıktı.

PARALARI KİŞİSEL HESABINA GEÇİRMİŞ

Şirketin operasyon sorumlusu olduğu belirtilen şüpheli Sinan B.’nin, tur satışlarından elde edilen paraları kişisel hesabına geçirdiği, satış sorumlusu Esra G.’nin ise mağdurlardan gelen ödemeleri kendi ve şirket hesapları arasında transfer ettiği kaydedildi.

HESAP HAREKETLERİ 62 MİLYON LİRAYI AŞTI

Esra G.’nin hesap hareketlerinin 2024 yılı itibarıyla 62 milyon lirayı aştığı, satış temsilcisi Hakan E.’nin hesabına da 4 milyon 749 bin lira aktarıldığı tespit edildi. Şüpheli Alparslan E.’nin şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli belgeleri sağladığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. 5 şüpheli de 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

