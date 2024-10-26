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Sahtekarlar sınır tanımıyor! 75 liraya sucuk yapıp 250 liraya satıyorlar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.10.2024 08:35
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Gıdadaki skandal büyüyerek devam ediyor. İnsan sağlığını hiçe sayan düzenbazlar buldukları her fırsatı değerlendiriyor. Son olarak Afyonkarahisar'da bir firmanın 75 liraya ürettiği sağlıksız sucukları 250 liraya sattığı belirlendi. Bu yetmezmiş gibi aroma ve renklendiricilerle birlikte zeytinyağı üretimi yaptıkları da ortaya çıktı.

Sahtekarlar sınır tanımıyor! 75 liraya sucuk yapıp 250 liraya satıyorlar

Afyonkarahisar’da gıda sahtekarlığı yapan firma ve şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda mide bulandırıcı görüntüler ortaya çıkarken, bir şahsın 75 TL’ye mal ettiği sucuğu sosyal medyadan 250 TL’ye sattığı bir başka şahsın ise pamuk ve soya yağlarını kullanarak sahte zeytin yağı elde ettiği ortaya çıktı.

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PARA İÇİN İNSANIN SAĞLIĞINI HEDEF ALDILAR

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gıda sahtekarlığı yapan firma ve şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın insan sağlığını hiçe sayarak 75 TL'ye mal ettiği sağlıksız sucukları 250 TL'den, sosyal medya hesapları üzerinden sattığı belirlendi. Operasyonda bir başka şahsın ise pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı ürettiği ve satışa sunduğu tespit edildi.

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UYUŞTURUCU MADDE BİLE ELE GEÇİRİLDİ

Ardından şahıs ve firmaların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 380 kilogram içeriği değiştirilmiş, etiketsiz sucuk, 5 litrelik 80 şişe halinde toplamda 400 litre zeytin yağı, 324 gram kubar esrar ve 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Olayın ardından gözaltına alınan şahısların olduğu bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar uyuşturucu gıda sucuk
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