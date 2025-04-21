Saint Lucia'nın para birimi nedir? Saint Lucia'nın para biriminin kodu ve sembolü

1605 yılında ilk kez İngilizlerin yerleşmeyi planladığı Saint Lucia toprakları Fransa ve İngiltere arasında el değiştirmiştir. Daha sonra 1814 yılında Paris Antlaşması ile İngiltere’ye teslim edilmiştir. Ada 1979 yılında ise bağımsızlığını ilan etmiştir. Nüfusu 181.889 civarı olan ülkede resmi dil olarak İngilizce dili kabul edilmiştir.

Saint Lucia'nın para birimi nedir?

Saint Lucia’nın başkenti Canstries’tir. Anayasal Monarşi ile yönetilen Saint Lucia, 1958 yılından 1962 yılına dek Batı Hint Adaları Federasyonu’nun bir üyesi olmuştur. 1979 yılında bağımsızlığını ilan etmesi ile birlikte Milletler Topluluğu’nun üyesi olmuştur. Bölgede iklim olarak yazlar genelde sıcak olur. Yaz aylarında yağış, rüzgar ve bulut da görülebilmektedir.

Kış ayları adada çok rüzgarlı ve parçalı bulutlu olarak devam eder. Hava genel olarak yıl boyunca basık olur. Para birimi olarak diğer Karayip Devletleri Örgütü üye devletleri gibi Doğu Karayip doları kullanılmaktadır. Sıcaklık derecesinin yıl içinde ortalama olarak 26 derece civarında olduğu gözlemlenmektedir.

Saint Lucia'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Bazı para birimleri birden fazla ülke tarafından resmi olarak kabul görmüştür. Bu para birimlerinden biri de Doğu Karayip Doları’dır. Tüm doğu Karayip Devletleri Örgütü üyesi ülkeler bu para birimini kullanmaktadır.

Doğu Karayip Doları, Doğu Karayip Merkez Bankası tarafından dağıtılmaktadır. Saint Lucia da bu örgütün bir üyesi olduğu için para birimi Doğu Karayip Doları olarak belirlenmiştir.

Dünya genelinde çeşitli standartlar ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) tarafından düzenlenmektedir. Para birimleri de bu standartlar kapsamında ISO 4217 para birimi kodu ile düzenlenir. Buna göre Saint Lucia’nın para birimi olan Doğu Karayip Doları’na ait ISO 4217 para birimi kodu XCD olarak kabul edilmiştir.