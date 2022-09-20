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Sakarya'da suya zam mı geldi? Zam sonrası Sakarya'da su fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

20.09.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da artan maliyetler sebebiyle su fiyatlarına zam geldiği açıklandı. Basında yer alan haberlerin ardından yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. 20 Eylül 2022 Salı günü birçok kişi arama motorlarında, "Sakarya'da suya zam mı geldi?", "Zam sonrası Sakarya'da su fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?" konu başlıklarını sorguluyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SASKİ toplantısı sonrası açıklamada bulundu.

Sakarya'da suya zam mı geldi? Zam sonrası Sakarya'da su fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Sakarya'da suya zam geldiği aktarıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Sakarya'da su fiyatı ne kadar oldu? Zam sonrası Sakarya'da su fiyatı kaç TL?

SAKARYA'DA SUYA ZAM MI GELDİ?

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yüce, artan maliyetler sebebiyle fiyatların güncellendiğini ifade etti.

SAKARYA'DA SU FİYATI NE KADAR OLDU?

Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aralık ayından bu yana elektrik fiyatları yüzde 400 arttı. Aralık ayında 7 milyon TL olan elektrik faturası bu ay 45 milyon TL gelmiştir. Bizlerde tarifleri sübvanse ediyoruz. 1. bölgede suyun birim fiyatı 8.34'ten 12.50'ye çıkmıştır 2. bölgede 6.44'ten 10.00 çıkmıştır. 3. bölgede ise 3.96 TL'den 7.00 TL'ye çıktı. Bu artışlar maliyetinin altında artışlardır. Ciddi oranda sübvanse edilmiştir"

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Zam su saski
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