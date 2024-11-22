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Sakın bunu yapmayın! Uygunsuz park için kaldırdığı silecek hapis cezası getirdi

22.11.2024 12:10
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Park eden aracın sileceğini kaldırana hapis cezası... İzmir'in Buca ilçesinde, park yerini uygunsuz bulduğu Nazlı Aksu'ya (35) ait otomobilin sileceğini kaldırırken soket kısmına zarar veren Elif İpek (32), 'Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek veya zarar vermek' suçundan önce 1 yıl hapse çarptırıldı, ardından da bu cezası 5 bin TL adli para cezasına çevrildi.

Sakın bunu yapmayın! Uygunsuz park için kaldırdığı silecek hapis cezası getirdi

Akıncılar Mahallesi'nde, 28 Mart'ta saat 19.00 sıralarında Elif İpek, Nazlı Aksu'ya ait park halindeki 35 BKH 044 plakalı otomobilin sileceklerini park yerini uygunsuz bulduğu gerekçesiyle kaldırdı. Bu sırada sileceklerin orta soket kısmı yerinden çıktı. Bunun üzerine İpek ve yanındaki bir erkek ile Aksu arasında tartışma çıktı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Nazlı Aksu, avukatı Tamer Atabay'ın aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. Soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede Elif İpek için 'Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek veya zarar vermek' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis istendi.

Davanın İzmir 18'inci Asliye Mahkemesi'nde 12 Kasım'da görülen 2’nci duruşmasında ifadesine başvurulan Nazlı Aksu, "Olay günü oğlumu pide almaya göndermiştim. Pencerede onu bekliyordum. Sanıkla yanındaki bir erkeğin aracımın önünden geçerken silecekleri sert bir şekilde kaldırdıklarını görüp, yanlarına gittim. Sileceklerimi neden kaldırdıklarını sordum. Aramızda tartışma çıktı. Olay nedeniyle sileceğimin soketindeki diş kırılmıştı. Sonradan bunu 1000 TL'ye yaptırdım. Zararımın tazminini istiyorum. Şikayetçiyim, sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

'KESİNLİKLE SİLECEĞİ KIRMADIM'

Sanık Elif İpek ise savunmasında kendisine yöneltilen suçlamayı reddettiği için Aksu’nun zararını karşılamayı kabul etmediğini belirtip, "Kesinlikle sileceği kırmadım. Nasıl kırıldığını da bilmiyorum. Ben sadece uyarmak için sileceği kaldırdım. Kırmak isteseydim kırardım. Ben sağ sileceği kaldırmıştım. Kendisi ifade ederken, sol sileceğin dişinin kırıldığını söyledi. Bu hususun da dikkate alınmasını talep ediyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

1 YIL HAPİS CEZASI VERİP, PARAYA ÇEVİRDİ

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Mütalaasını veren duruşma savcısı, sanık Elif İpek için iddianamede istenilen cezayı talep etti. Mütalaanın ardından hakim, Elif İpek'e TCK'nın 151/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri, göz önüne alınarak 1 yıl hapis cezası verdi. Hakim, ardından da bu cezayı 100 gün karşılığı, 5 bin TL adli para cezasına çevirdi. Haksız tahrik indirimi de uygulanmadı.

'MALA ZARAR VERME SUÇU OLUŞMASI İÇİN BİR ŞEYİN KIRILMASI GEREKMİYOR'

Kararı değerlendiren Aksu'nun avukatı Tamer Atabay, "Mala zarar verme suçu oluşması için bir şeyin kırılması kesinlikle gerekmiyor. Zarar görmesi, yerinden çıkması ve tahriş olması da yeterli. Dolayısıyla halkın dikkatli olması gerekiyor. Silecek kaldırmak ülkemizde yaygın. Yine bu yargılamada olduğu gibi hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabilir" dedi.

DHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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park
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