Salgın nedeniyle düğünü iptal edenler kaporayı geri alabilir mi?

Türkiye’de mart ayından bu yana etkisini gösteren koronavirüs salgını sonrası kısa süre içinde düğünlerin geçici olarak yasaklanmasına karar verildi. 1 Temmuz 2020 tarihinde ise normalleşme sürecine girilmesiyle pandemi kurallarına uygun bir şekilde düğün organizasyonu düzenlemek serbest hale geldi. Ancak alınan kararlar sonrası kısıtlamalardan dolayı birçok çift düğünlerini iptal etme kararı aldı. Düğünlerini iptal eden bazı çiftler ise düğün salonu işletmecilerine önceden verdiği kapora ya da ön ödeme ücretini geri alamadı. Adana’da 26 Eylül 2020 tarihinde düğün için gün alan ancak daha sonra pandemi nedeniyle düğünlerini iptal eden Fırat- Tuğba Durmaz çifti de bu durum yaşayanlardan oldu. Düğünleri için 2019 yılında gün aldıklarını ve 5 bin TL ön ödeme yaptıklarını kaydeden Fırat Durmaz, o dönem Çin’de dahi salgının başlamamış olduğunu ve öngöremeyecekleri bir durum yüzünden düğün salonu sahipleri tarafından mağdur edildiklerini söyledi.

'ÖNCE ÖDEYECEĞİZ DEYİP SONRA VAZGEÇTİLER'

Koronavirüs salgının etkisini göstermesinden sonra hem gelen kısıtlamalardan dolayı hem de sevdiklerinin sağlığını korumak amacıyla üzülseler de düğünlerini iptal etme kararı aldıklarını belirten Fırat Durmaz (29), düğün salonu sahiplerinin verdikleri parayı ödememesini ise şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi. Koronavirüs salgını henüz ortaya çıkmamışken 2019 yılında düğün için salon tuttuklarını dile getiren Durmaz, "Biz pandemiyi öngöremezdik ve o şartlar altında sözleşme yaptık. Bu rağmen düğün salonu işletmecileri yapıcı davranmadı ve ücretimizi ödemedi. Telefonla ve yüz yüze görüştük sonuç alamadık. Noter aracılığıyla ihtarname çektik ve Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurduk. Şu an süreç devam ediyor. İlk önce bize paramızı geri vereceklerini söylemelerine rağmen sonra vazgeçtiler. Düğünümüz iptal olduğu için manevi olarak yıpranmışken bir de maddi olarak üzüntü yaşadık. Alamadığımız bir hizmetin karşılığında 5 bin lira ödemiş olduk" diye konuştu.